Свердловчане создали петицию против застройки берега озера Балтым

Жители Свердловской области начали сбор подписей против застройки берега озера Балтым и создали петицию. Как ранее писал «Ъ-Урал», на берегу озера рядом с поселком Санаторный компания владельца «Огонь пляж» Станислава Янковского собирается построить коттеджный поселок.

Как указано в петиции, за последние годы уровень воды в озере понизился более чем на два метра. «На пятачке пляжа, в лесной зоне, на котором отдыхали жители Екатеринбурга, В-Пышмы и других поселений, прямо около озера, планируется разместить целый микрорайон с многоквартирными домами и прочими объектами»,— говорится в обращении. Жителям удалось собрать 3,9 тыс. подписей.

Ранее жители Санаторного выступили против застройки и обратились в СКР, после чего началась проверка. Сам инвестор в разговоре с «Ъ-Урал» заявил, что участки находятся в частной собственности, а новый проект обеспечит развитие всей инфраструктуры Санаторного и ближайших поселков.

Подробнее — материале «Ъ-Урал» «Виллами по воде».

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