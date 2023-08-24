Виллами по воде

На берегу озера Балтым рядом с поселком Санаторный компания владельца «Огонь пляж» Станислава Янковского собирается построить коттеджный поселок. Жители поселка выступили против застройки и обратились в СКР и лично к Александру Бастрыкину. Следователи начали проверку. Сам инвестор считает, что участки находятся в частной собственности, а новый проект обеспечит развитие всей инфраструктуры Санаторного и ближайших поселков.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители боятся, что из-за строительства поселка вырубят березовую рощу рядом с озером

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Жители боятся, что из-за строительства поселка вырубят березовую рощу рядом с озером

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Следственный отдел Верхней Пышмы СКР по Свердловской области начал проверку из-за сообщений жителей поселка Санаторный о планируемой застройке берега озера Балтым. Согласно документу, опубликованному в группе активистов «Остановим вырубку леса, Верхняя Пышма», проверку проводят из-за перевода участков под застройку. «Для приобщения к материалам проверки в отношении должностных лиц администрации ГО Верхняя Пышма, допустивших перевод земель, находящихся на территории озера Балтым, из категории рекреационных земель в категорию земель Ж2 и строительстве малоэтажного жилого массива на 12 000 жителей»,— говорится в ответе следственного отдела.

Строительством коттеджного поселка, против которого выступают жители Санаторного, планирует заняться компания «Березовая Роща». Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, она принадлежит владельцу базы отдыха «Огонь пляж» Станиславу Янковскому. Согласно документам, недалеко от озера хотят построить поселок на 1,2 тыс. человек (в Санаторном, по словам местных жителей, сейчас проживают около 500 человек) с малоэтажной и среднеэтажной застройкой, площадью 25 тыс. кв.м. Помимо жилья, здесь хотят возвести образовательное учреждение, ресторан, спа-комплекс с бассейном, спортивные площадки и паркинг.

«Мы узнали о застройке примерно 5 августа, когда в общем чате переслали план застройки»,— рассказала одна из местных жительниц Оксана Пашевич.

Местные жители переживают, что из-за строительства жилья могут вырубить всю березовую рощу. Помимо этого, обеспокоенные граждане не нашли в документах решения экологических проблем, наподобие слива канализации, которые могут возникнуть после постройки.

Госпожа Пашевич пояснила, что жители Санаторного обратились в Росприроднадзор, природоохранную прокуратуру, СКР по Свердловской области, главе СКР Александру Бастрыкину и в администрацию Верхней Пышмы. «Мы хотим объяснения, каким образом рекреацию, охраняемую двумя законами, могли перенести в зону для застройки»,— уточнила госпожа Пашевич. Уточняется, что по проекту должны были пройти общественные обсуждения. «Мы, местные жители, были не в курсе, что идут некие изыскания и обсуждения. Мы категорически против такой капитальной застройки близ озера Балтым. Беспокоит планируемая вырубка леса около 8 гектаров, нарушение гидрогеологии на особо охраняемой территории озера. В проекте ни слова об этом, как конкретно будут реализованы эти вопросы, только планы»,— говорится в сообщении активистов в группе «ВКонтакте».

Жители также пожаловались, что инвестор не выходит на связь с протестующими. В разговоре с «Ъ-Урал» Станислав Янковский заявил, что сталкивался с подобными претензиями при постройке базы отдыха «Огонь пляж». Тогда, по его словам, были проведены проверки Росприроднадзором и прокуратурой. Он также добавил, что земельные участки у озера Балтым выкуплены его компанией.

«Огонь пляж» — пляжный бизнес на озере Балтым в поселке Санаторный с несколькими ресторанами, отелем и кафе, а также развлекательной зоной. Владельцы выкупили старую базу завода имени Калинина и около 10 га земли. Один из партнеров бизнесмен Андрей Фролов в 2020 году продал свою долю господину Янковскому.

«Насколько я понимаю, это не местные жители, а отдельная группа инициативных граждан, которые не знают сути дела, но уже беспокоятся, что им станет плохо»,— прокомментировал господин Янковский и добавил, что жителям не стоит беспокоиться из-за обустройства канализации и дорожного трафика. «Они зря волнуются за слив канализации в озеро, потому что он попросту невозможен, ведь предусмотрено строительство очистных сооружений и отвод грязных стоков в канализационный коллектор. Жители беспокоятся, что автомобили будут ездить по существующей дороге к поселку, но это не соответствует действительности. Так как к новому проекту напрямую с тракта будет проведена отдельная дорога со своим въездом, и жители нового поселка никак не будут затрагивать граждан существующего Санаторного»,— рассказал «Ъ-Урал» господин Янковский.

«Ъ-Урал» направил официальный запрос в пресс-службу администрации городского округа Верхней Пышмы с просьбой дать комментарий по поводу застройки территорий на озере Балтым возле поселка Санаторный. На время сдачи материала в печать ответа не поступило.

Александр Стародумов