Администрация Челябинска запретила пикеты за возврат прямых выборов мэров

Администрация Челябинска не согласовала проведение серии пикетов за возврат прямых выборов глав муниципалитетов. В суд подан иск о признании отказа незаконным, сообщает организатор публичного мероприятия, председатель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков в своем telegram-канале.

Уведомление о проведении пикетов 25 августа и 4 сентября было подано 21 августа. В тот же день организатор получил отказ. «Указанная вами форма проведения публичного мероприятия „пикет с быстровозводимыми сборно-разборными конструкциями“ не соответствует п. 6 ст. 2 федерального закона №54-ФЗ. В связи с изложенным, ваше уведомление оставлено без рассмотрения»,– говорится в ответе мэрии, подписанном вице-мэром по социальному развитию Сергеем Авдеевым. Чиновник напоминает, что организатор не вправе проводить мероприятие если оно не было согласовано органом местного самоуправления.

Ярослав Щербаков отмечает, что в законе вместо слова «пикет» используется «пикетирование», которые являются синонимами. По его словам, ранее «проблем с пониманием формы у мэрии не было». Организатор направил в суд заявление о признании отказа незаконным, которое должно быть рассмотрено до дня проведения мероприятий.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», инициативная группа горожан пыталась провести референдум о возврате прямых выборов глав городов и районов. Избирательная комиссия Челябинской области зарегистрировала группу и направила вопросы, которые предлагалось вынести на всеобщее голосование, на утверждение в законодательное собрание региона. 11 августа депутаты путем заочного опроса отклонили вопросы, сославшись на то, что что они уже урегулированы федеральным законодательством.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте