Комдиву ЗАТО платили все

Как стало известно «Ъ», военное следственное управление (ВСУ) СКР по Западному военному округу возбудило уголовное дело в отношении бывшего командира дивизии войск Национальной гвардии (Росгвардии), охраняющей закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Саров, генерал-майора Евгения Токаренко. Генерала обвиняют в систематическом получении взяток от своих подчиненных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал-майор Евгений Токаренко

Фото: Городская Дума города Сарова Генерал-майор Евгений Токаренко

Фото: Городская Дума города Сарова

В ходе предварительного следствия, сообщил источник «Ъ», было установлено, что генерал-майор Токаренко на протяжении 2020 года получал взятки от своих сослуживцев по дивизии за продвижение по службе, назначения на должности и общее покровительство. В материалах уголовного дела — 17 эпизодов коррупции. При этом, как установили военные следователи, размер взяток составлял от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей.

Всего же, по данным следствия, криминальный доход генерала составил 1,4 млн руб.

Евгений Токаренко, среди родных и близких которого много военнослужащих по линии как отца, так и матери (летчики, пограничники, спасатели), в 1999 году с отличием закончил Новосибирское военно-командное училище внутренних войск МВД России. С 1999 по 2010 год служил в Нижнетагильском отряде специального назначения. В отряде начал с должности командира взвода, затем был заместителем командира группы, командиром разведывательной группы, заместителем командира отряда, начальником штаба отряда. Позднее возглавил дивизию, охраняющую ЗАТО Саров в Нижегородской области (уволен с должности в 2020 году). Звание генерал-майора он получил в июне 2017 года. Неоднократно участвовал в локальных конфликтах. Отмечен многочисленными государственными и ведомственными наградами.

В Сарове расположен российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ — ВНИИЭФ) — российское государственное научное и производственное предприятие, входящее в состав госкорпорации «Росатом». Основное направление деятельности — разработка и производство ядерных боеприпасов.

Генерал Токаренко был задержан сотрудниками военной контрразведки — оперативники буквально сняли его с поезда, отправлявшегося с Казанского вокзала Москвы в закрытый Саров, и доставили в ВСУ СКР для допроса и предъявления обвинения по ст. 290 УК РФ (получение взяток). Генерал с предъявленными ему обвинениями не согласился.

Тем не менее следствие ходатайствовало перед 235-м гарнизонным военным судом Москвы об аресте генерала, указав на тяжесть совершенного им преступления (до 15 лет заключения), возможность оказания им давления на свидетелей, находящихся в его подчинении и побега. Суд прислушался к аргументам следствия и отправил генерала на два месяца в СИЗО. Бывший командир дивизии не согласился с избранной ему мерой пресечения и намерен обжаловать ее во 2-м Западном окружном суде на предстоящей неделе.

Юрий Сенаторов