Роман Старовойт утвердил обновленную структуру исполнительных органов власти Курской области с 17 министерствами

Глава Курской области Роман Старовойт утвердил обновленную структуру исполнительных органов власти Курской области. Она предусматривает 17 министерств, большинство из которых являются правопреемниками ранее существовавших комитетов, рассказали в правительстве региона.

Появится и одно новое ведомство — Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, которое ранее обозначалось как министерство туризма.

По-прежнему предусмотрен отдельный от губернатора председатель правительства области — первый заместитель губернатора (пост занимает Алексей Смирнов), шесть других заместителей губернатора и четыре зампреда правительства. Два вице-премьера будут одновременно являться министрами (руководители министерства природных ресурсов и комитета региональной безопасности).

В облправительстве уверяют, что обновленная структура не повлечет увеличения штата чиновников.

Подробнее о разделении полномочий в руководстве Курской области и спорах вокруг него — в публикации «Ъ-Черноземье» «Губернатор отстаивает тандем».

Олег Мухин