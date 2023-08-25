В Екатеринбурге открылся книжный фестиваль «Красная строка»

Международный книжный фестиваль «Красная строка» открылся в Екатеринбурге. В нем принимают участие более 130 издательств. Среди них «Редакция Елены Шубиной», Corpus, «Самокат», «Абрикобукс», Popcorn Books, Bubble.

В рамках фестиваля пройдут встречи с писателями Алексеем Ивановым, Шамилем Идиатуллиным, Анной Матвеевой, Алексеем Сальниковым, Яной Вагнер, Евгенией Некрасовой, Денисом Драгунским, Ксенией Буржской и другими.

Основной площадкой проведения фестиваля станет Исторический сквер.

«Конечно, будут и специальные развлечения: сбор макулатуры, диагностика зрения, конкурс скоропечати на печатных машинках. Вместе с "Почтой России" устанавливаем ящик, через который можно будет отправлять открытки с надписью "Красная строка" по всему миру»,— рассказал на пресс-конференции директор фестиваля «Красная строка» Евгений Горенбург.

Международный книжный фестиваль «Красная строка» приурочен к 300-летию Екатеринбурга. Организаторами выступила команда фестиваля Ural Music Night и ассоциация «Межрегиональная федерация чтения». Мероприятие является частью федерального проекта «Читающая Россия». В рамках фестиваля можно будет приобрести книги, посетить встречи с авторами и презентации книг, принять участие в книжном клубе, посмотреть театральные постановки. По словам Евгения Горенбурга на проведение фестиваля направлено более 20-22 млн руб.

Книжный фестиваль «Красная строка» продлится до 27 августа.

Елена Медведева

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