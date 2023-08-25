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Коммерсантъ FM
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Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким руководства ЧВК «Вагнер»

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и командира группы Дмитрия Уткина. Они значились пассажирами бизнес-джета Embraer Legace 600, разбившегося в Тверской области 23 августа.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы скорбим по погибшим в этой катастрофе, по всем бойцам ЧВК "Вагнер", павшим в ходе СВО. Можно простить ошибки и даже трусость, предательство — никогда. Предателями они не были»,— приводит его слова пресс-служба правительства Тульской области.

24 июня президент Владимир Путин назвал предателями организаторов вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер». «Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись,— это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене»,— сказал президент в своем обращении.

Бизнес-джет Embraer Legacy 600 разбился 23 августа. В Росавиации сообщили, что среди десяти человек, находившихся на борту, также значились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. МЧС сообщило, что все пассажиры погибли. Останки погибших находятся на судебно-медицинской экспертизе. 24 августа Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших.

Алексей Дюмин занимает пост главы Тульской области с 2016 года. До этого занимал должность начальника управления Службы безопасности президента. В 2017 году, как сообщал РБК, господин Дюмин входил в тройку вероятных преемников президента, по оценке экспертов фонда «Петербургская политика».

Полина Мотызлевская

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