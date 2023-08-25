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Коммерсантъ FM
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Совет директоров НОВАТЭКа рекомендовал дивиденды по 34,5 руб. за акцию

Совет директоров НОВАТЭКа рекомендовал направить на выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2023 года 104,753 млрд руб. Дивиденды предложено выплатить в размере 34,5 руб. на акцию. Доходность по текущей цене составляет 2,04%.

Список лиц, имеющих право на дивиденды, рекомендовано установить 10 октября 2023 года, говорится в решении совета директоров, которое публикует Центр раскрытия корпоративной информации.

НОВАТЭК занимается добычей природного газа. Ее крупнейшими акционерами являются Леонид Михельсон (24,76%), Геннадий Тимченко (23,49%), французская Total (19,4%), «Газпром» (9,99%).

НОВАТЭК выплачивает дивиденды в размере не менее 50% от скорректированной прибыли по международным стандартам финансовой отчетности. За февраль 2022 года показатель не раскрывался. В апреле акционеры НОВАТЭКа одобрили финальные дивиденды за 2022 год в размере 60,58 руб. за акцию, таким образом совокупно за 2022 год компания выплатит 319,9 млрд руб.

На фоне новостей о решении совета директоров по дивидендам акции НОВАТЭКа на Мосбирже росли на 1,4%, до 1,7 тыс. руб.

Мария Федотова

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