Акционеры НОВАТЭКа одобрили финальные дивиденды за 2022 год в размере 60,58 руб. за акцию

По итогам общего собрания акционеры компании НОВАТЭК утвердили выплату финальных дивидендов по результатам 2022 года в размере 60,58 руб. за акцию без учета промежуточных. Совокупно за 2022 год НОВАТЭК выплатит 319,9 млрд руб.

Из пресс-релиза компании следует, что суммарно НОВАТЭК выплатит дивиденды из расчета 105,58 руб. за акцию. Из них уже выплачены промежуточные дивиденды в размере 45 руб. Дивиденды направят не позднее 9 июня.

НОВАТЭК выплачивает дивиденды в размере не менее 50% от скорректированной прибыли по МСФО. За февраль 2022 года показатель не раскрывался. Глава компании Леонид Михельсон прогнозировал рост чистой прибыли по МСФО за 2022 год более чем на 50% по сравнению с показателями 2021 года.

В 2021 году чистая прибыль компании по МСФО составила 432,927 млрд руб., а скорректированная — 421,304 млрд руб.

Лусине Баласян