Китай наращивает импорт оборудования для производства чипов

Данные китайских таможенных органов показывают, что страна импортировала оборудование для производства микрочипов в июне и июле почти на $5 млрд. Это на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Financial Times. Крупнейшими экспортерами названы Нидерланды и Япония. Рост импорта произошел буквально накануне введения этими двумя странами ограничений на поставки оборудования для производства микрочипов. Японские меры начали действовать 23 июля, нидерландские вступят в силу с 1 сентября. Ограничительные меры в обоих случаях означают, что покупатели некоторых видов оборудования должны обращаться за специальным разрешением на их импорт в Китай.

«Это один из китайских ответов на… экспортные ограничения в Нидерландах и Японии. Китай увеличил запасы оборудования для производства полупроводников, чтобы облегчить (их.— «Ъ») потенциальные последствия»,— отмечает Люси Чен, вице-президент тайваньской исследовательской компании Isaiah Research.

США и некоторые их союзники принимают решительные меры для того, чтобы сдержать возможности Китая по созданию чипов нового поколения. Однако, как сообщал «Ъ», эти усилия могут оказаться не слишком успешными. Власти Китая наращивают помощь местным производителям чипов, в том числе корпорации Huawei. Возможный расчет состоит в том, что, увеличивая производство даже не слишком передовых чипов, компании-производители приобретут необходимые знания и способности для производства более передовых чипов, как это уже случалось с другими производителями, такими как Samsung и TSMC.

Андрей Келекеев