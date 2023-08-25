ЦБ Казахстана снизил ставку с 16,75% до 16,5% годовых

Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку с 16,75% до 16,5% годовых на фоне снижения проинфляционных рисков, сообщила пресс-служба регулятора. Это первое снижение ставки в Казахстане с 2020 года.

«Решение принято на основе обновленных прогнозов Нацбанка, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции»,— говорится в сообщении ведомства. При этом Нацбанк сохранил коридор +/- 1 п. п.

«Проинфляционное давление со стороны внешней среды продолжает постепенно ослабевать… При дальнейшем замедлении фактической инфляции и ее устойчивой части продолжится политика плавного и осмотрительного снижения базовой ставки»,— сообщил регулятор. В июле Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16,75% годовых.

Согласно прогнозам Нацбанка Казахстана, в нынешнем году инфляция будет в пределах 10–12%. Рост ВВП ожидается на уровне 4,2–5,2%. Следующее решение Нацбанка по базовой ставке объявят 6 октября.

На фоне кратковременного обвала рубля в середине августа казахстанский тенге упал значительнее других мировых валют. Одна из причин снижения тенге — нежелание экспортеров продавать иностранную валюту после первоначального падения рубля. При этом с конца июня 2022 года тенге вырос почти на 90% по отношению к рублю.

Анастасия Ларина