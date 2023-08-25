Кадастр выносят из Росреестра

Росреестр продолжает расширять полномочия публично-правовой компании (ППК) «Роскадастр» по управлению данными в сфере земли и недвижимости и предлагает передать ей с 1 января 2024 года полномочия по ведению фонда данных государственной кадастровой оценки. При этом работа самой ППК в отношении ГКО останется под контролем Росреестра. Делегирование полномочий позволит службе сконцентрироваться на глобальных задачах цифровизации геоданных для повышения эффективности госуправления, при этом передача функций «Роскадастру», как обещано, будет сопровождаться повышением доступности услуг по оспариванию чувствительных результатов кадастровой оценки. В перспективе бизнес и граждане смогут сделать это на платформе «Национальная система пространственных данных».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Росреестр готов с 1 января 2024 года делегировать ППК «Роскадастр» полномочия по ведению фонда данных государственной кадастровой оценки (ГКО), следует из опубликованного на regulation.gov.ru законопроекта. Сейчас Росреестр занимается этим самостоятельно, при этом работы по ГКО проводят назначенные в регионах бюджетные учреждения — они и являются источником данных фонда. Ведомство же следит за работой уполномоченных региональных органов и бюджетных учреждений на предмет правильности, полноты и своевременности исполнения ими полномочий. В новой конструкции Росреестр распространит такой мониторинг и на ППК «Роскадастр».

Поправки де-факто разделяют работу с данными на две части: содержание и регулирование. Первое направление Росреестр передает в подведомственную госкомпанию, второе оставляет за собой.

Передача новых полномочий ППК вписывается в логику оптимизации госуправления в сфере земли и недвижимости. «Роскадастр», напомним, создавался в 2021 году как госкомпания полного цикла, которая должна была взять на себя инфраструктуру и исполнение рыночных функций Росреестра. В частности, ППК унаследовала полномочия бюджетных учреждений «ФКП Росреестра» и «Центр геодезии, картографии и пространственных данных» и акционерных обществ «Ростехинвентаризация — БТИ» и «Роскартография». Недавно Росреестр также предложил передать «Роскадастру» выполнение всех комплексных кадастровых работ за счет федерального бюджета, которые сейчас выполняют рыночные игроки по госконтрактам в регионах (см. “Ъ” от 9 августа).

Концентрация полномочий в ППК «Роскадастр» объясняется потребностью реализации масштабных планов правительства по цифровизации всех геоданных в РФ — о земле и недвижимости, сведений о правах и о кадастровой оценке — на единой цифровой платформе «Национальная система пространственных данных» (НСПД). Чтобы в систему поступали качественные данные, Росреестр занимается совершенствованием работы и на земле: так, власти синхронизировали проведение ГКО в регионах. В конце 2022 года завершился единый цикл ГКО по единой методологии, тогда как раньше регионы принимали решения о пересчете кадастровой стоимости самостоятельно и данные могли не актуализироваться годами, что негативно влияло на поступления в бюджеты.

Законопроект Росреестра предусматривает, что «Роскадастр» будет вести фонд данных ГКО с использованием платформы НСПД, оператором которой и является. В перспективе это повысит качество оказания услуг бизнесу и государству.

Сейчас, например, граждане и бизнес могут оспорить результаты кадастровой стоимости, но подавать декларации приходится лично или почтой. Между тем кадастровая стоимость используется для расчета имущественных налогов, арендной платы за землю в государственной или муниципальной собственности и для определения госпошлины. Законопроект вводит возможность с января 2024 года применять цифровую платформу НСПД для подачи деклараций о характеристиках объекта недвижимости, замечаний по определению кадастровой стоимости и обращений с просьбой предоставить соответствующие разъяснения, заявлений об исправлении ошибок при определении кадастровой стоимости и об установлении рыночной стоимости.

Интерес к сфере земли и недвижимости объясняется потребностью государства в капвложениях и эффективном развитии территорий. Например, проект Росреестра «Земля для туризма» к июню 2023 года позволил выявить в 38 регионах 349 пригодных для туристических нужд участков площадью почти 4 тыс. га. Наличие данных о подобных участках в электронном виде — а проект станет сервисом НСПД — упрощает работу инвесторов.

Диана Галиева, Венера Петрова