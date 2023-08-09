Сам себе кадастровый инженер

Росреестр предлагает передать публично-правовой компании (ППК) «Роскадастр» полномочия по выполнению всех комплексных кадастровых работ за счет федерального бюджета. Сейчас регионы получают субсидии на эти цели, а работы выполняют рыночные игроки по госконтрактам, но результатами в Росреестре недовольны. Там указывают на низкий уровень квалификации как госзаказчиков, так и исполнителей — в результате бюджет несет потери, а наполнение Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) идет с отставанием, что влияет на развитие территорий и их инвестпривлекательность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Росреестра Олег Скуфинский

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Глава Росреестра Олег Скуфинский

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Росреестр предлагает передать ППК «Роскадастр» выполнение комплексных кадастровых работ за счет бюджета — проект поправок к закону «О кадастровой деятельности» опубликован на regulation.gov.ru. В службе считают, что это позволит создать комплексную систему мероприятий по уточнению сведений об объектах недвижимости, исправлению реестровых ошибок, наполнению ЕГРН данными, выявлению незарегистрированных объектов и наполнению федерального фонда пространственных данных.

Правительство создавало «Роскадастр» в 2021 году как госкомпанию полного цикла как раз для выполнения комплексных услуг в сфере недвижимости и пространственных данных (цель госпрограммы — создание многослойной цифровой карты РФ и устранение проблемы неполноты данных о земле и недвижимости). Сейчас в ЕГРН содержится более 8,5 млн реестровых ошибок, также у 22 млн земельных участков (35,5%) и у 31 млн объектов капстроительства (71,5%) отсутствует точное местоположение их границ, а к 2030 году в ЕГРН должно быть не менее 95% полных и точных сведений.

Сам Росреестр является главным распорядителем бюджетных субсидий регионам на комплексные кадастровые работы (в 2023 году это 509,7 млн руб., в 2024-м — 541,9 млн, к 2025 году сумма резко вырастет до 9 млрд руб.). В новой конструкции получателем субсидии предлагается прямо назначить «Роскадастр», поскольку Росреестр не устраивает качество выполнения комплексных кадастровых работ в нынешней схеме. Закон о госзакупках (44-ФЗ) предполагает конкурентный выбор подрядчиков для комплексных кадастровых работ (ККР), но авторы проекта отмечают низкую квалификацию специалистов по закупкам в регионах: в ходе аукциона цена может сократиться до 80%, на сэкономленные деньги заказчики проводят новые конкурсные процедуры, но не все регионы могут освоить выделенные средства, а бюджетное законодательство не позволяет оперативно перераспределять их между субъектами РФ. Регионы при этом регулярно обращаются в Росреестр и Минфин за восстановлением средств на оплату контрактов прошлых лет.

Выполнять кадастровые работы в срок также пока не удается: так, в 2022 году нужно было завершить их к маю, но закупки услуг в 23 регионах из 30 продолжались и летом. Торги при этом выигрывают кадастровые инженеры и юрлица, не обеспечивающие подготовку документов надлежащего качества. В итоге большинство карт-планов территорий многократно рассматриваются Росреестром и возвращаются на доработку. Так, в Магаданской области данные кадастровых работ 2019 года были окончательно внесены в ЕГРН только в 2022 году. Как указывают авторы проекта, Росреестр направил в регионы типовое техническое задание на выполнение ККР, учитывающее возможные ошибки, но и им пользуются не все регионы.

Все это приводит к неэффективному расходованию средств и росту рисков невыполнения госпрограммы, а недостаток пространственных данных негативно влияет и на социально-экономическое развитие территорий. Достоверность же сведений ЕГРН сводит к минимуму риски территориальных споров и судебных расходов, неопределенности правовых режимов использования объектов недвижимости, а также повышает качество планирования и управления территориями. Имея филиалы в регионах, ППК сможет гибко распределять между ними ресурсы на кадастровые работы, а также будет контролировать качество и сроки выполнения работ, рассчитывают в Росреестре.

Диана Галиева