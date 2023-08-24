Отговорила роща

В Ульяновске на особо охраняемой природной территории «Винновская роща» (ООПТ, памятник природы регионального значения) подрядчик, производящий работы по рекультивации, вырубил 229 деревьев. При этом известно, что вырубка деревьев в ООПТ запрещена и проектом рекультивации не предусмотрена, а порубочный билет, выданный мэрией, признан природоохранной прокуратурой незаконным, в связи с чем главе города было направлено представление прокуратуры. Случившуюся, несмотря на предупреждение прокуратуры, вырубку деревьев руководители всех фракций регионального заксобрания оценивают негативно, отмечая, что материалы по этой ситуации необходимо направить в следственные органы. Эксперты обращают внимание на неурегулированность вопросов ООПТ в региональном законодательстве, что и ведет к возникновению очередных проблем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Ливанова Фото: Екатерина Ливанова

В среду, 23 августа, Ульяновская межрайонная природоохранная прокуратура приступила к проверке фактов о вырубке в Ульяновске на территории ООПТ «Винновская роща» 229 деревьев. Об этом «Ъ» сообщили в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре, отметив, что «проверка начата по поручению Волжского природоохранного прокурора, уже осуществлен выезд на место с фиксацией факта вырубки, в дальнейшем будет дана правовая оценка действиям лиц, которые допустили вырубку деревьев».

О том, что вырубка 229 деревьев, не допустить которую требовали общественники и местные жители, все же произошла, «Ъ» сообщил накануне общественный инспектор регионального минприроды Дмитрий Тарасов. Информацию об этом с фотографиями участка вырубки также в этот день разместило на своей странице одно из местных интернет-СМИ.

В ООПТ вырубка деревьев запрещена.

Как ранее сообщал «Ъ», на территории ООПТ «Винновская роща» ведет работы по рекультивации димитровградская компания «ДимСтройИнвест» (ООО), которая является субподрядчиком в исполнении госконтракта на 256 млн руб. по ликвидации накопленного вреда от скопления нефтепродуктов (предположительно, идущих из подземной «линзы», расположенной под территорией железнодорожной станции Ульяновск-Центральный). Прошедшим госэкспертизу проектом рекультивации не предусмотрена рубка деревьев, наоборот, там указываются специальные мероприятия для сохранения деревьев и их корневой системы. Дмитрий Тарасов полагает, что подрядчику мешают деревья выполнить работы быстро и с использованием тяжелой техники (что тоже не предусмотрено проектом), поэтому начиная с декабря 2022 года субподрядчик пытается получить порубочный билет на вырубку 289 деревьев, ссылаясь на их плохое состояние. Первоначально в этом ему отказывало региональное минприроды, затем, в апреле, минприроды пообещало согласовать выдачу порубочного билета, но после вмешательства депутатов регионального заксобрания разрешительный документ был опять отозван. В третий раз, также по заявке «ДимСтройИнвеста», 13 июня управлением по охране окружающей среды Ульяновска (УООС) был выдан новый порубочный билет, правда, уже с иным количеством деревьев (229) и иной формулировкой — в целях «ландшафтной вырубки», которая в ООПТ допустима. В минприроды тогда ответили «Ъ», что в этом случае их согласование не требуется (УООС вело переписку по этому поводу с региональными минприроды и минимущества, и те дали свое согласие). При этом владелец «ДимСтройИнвеста» Сергей Волков признался «Ъ», что он подавал заявку не на ландшафтную рубку, а, как и прежде, на «снос аварийных деревьев».

Ульяновская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе своей проверки выяснила, что при выдаче порубочного билета «был нарушен административный регламент, а предоставленные «ДимСтройИнвестом» документы «не соответствуют требованиям законодательства РФ», в связи с чем природоохранная прокуратура направила представление о необходимости устранения нарушений закона мэру Ульяновска Александру Болдакину.

Почему после этого мэрия не отозвала порубочный билет, неизвестно.

Получить комментарии по факту вырубки от главного эколога города Евгении Головиной и министра природных ресурсов и экологии Гульнары Рахматулиной не удалось — по своим телефонам они были недоступны. На официальный запрос «Ъ» минприроды не ответило. Пресс-служба мэрии сообщила «Ъ», что действие порубочного билета, выданного «ДимСтройИнвесту» 13 июня, «не отменено». На просьбу представить согласованный проект и план ландшафтной рубки мэрия не ответила.

Председатель комиссии по экологии региональной Общественной палаты Лев Левитас считает, что «вопрос порубочного билета непринципиальный», «формальность не должна отключать здравый смысл, проект нужно завершать».

Эколог и юрист Александр Каплин, ранее руководивший управлением Росприроднадзора по Ульяновской области (до слияния с самарским управлением), считает, что «по этим шатаниям обоснований вырубки можно сделать вывод, что просто таким методом представители власти пытаются узаконить сомнительную процедуру». Он также заметил, что «это ненормально», когда разрешение даже на ландшафтную вырубку деревьев дает мэрия, в то время как «Винновская роща» — ООПТ регионального значения. «Теоретически они могли, видимо, перераспределить полномочия, но даже если так, то это значит, что недосмотрела прокуратура, потому что нельзя переадресовывать такие региональные полномочия на муниципальный уровень»,— заметил эксперт, обратив внимание на общую неурегулированность в региональном законодательстве и нормативных актах требований к ООПТ.Господин Каплин также отметил, что в таких случаях, когда игнорируется представление ведомства об устранении нарушений, природоохранная прокуратура вправе направить материалы сразу в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Лидеры всех трех фракций заксобрания Ульяновской области негативно отнеслись к случившемуся. Василий Гвоздев («Единая Россия») назвал «Винновскую рощу» «жемчужиной Ульяновска», отметив, что «там к любой вырубке необходимо подходить очень и очень аккуратно, с соблюдением всех норм и законов», «и если действительно деревья вырублены, несмотря на замечания прокуратуры, то это очень неправильно». Виталий Кузин (КПРФ) отметил, что «все работы можно было провести, не трогая деревья, и теперь надо будет серьезно разбираться, кто и почему нарушил закон». Дмитрий Грачев (ЛДПР) назвал происходящее «беспределом» и «вопиющим случаем», отметив, что виновные «заслуживают самого сурового наказания». «Видимо, у подрядчика срываются все сроки, и они готовы идти на любые нарушения, потому что иначе может достаться самым высоким чиновникам. В любом случае здесь просматривается коррупционная составляющая, и этим пора заняться уже следственным органам»,— сказал депутат, обратив внимание на то, что «все это происходит на фоне предвыборной кампании, и это — дискредитация власти, потому что такие события приводят избирателей к мысли, что уже никому нельзя верить».

Сергей Титов, Ульяновск