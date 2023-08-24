Основатели Subway продали компанию за $9,6 млрд

Сеть ресторанов быстрого питания Subway объявила о продаже своего бизнеса инвесткомпании Roark Capital. В сообщении не указана сумма сделки, однако, по данным The Wall Street Journal, последним предложением инвесткомпании в ходе аукциона было $9,6 млрд. При этом $9 млрд Roark Capital заплатит сразу, а оставшуюся сумму — при достижении определенных финансовых показателей.

Subway, основанная в 1965 году как небольшое кафе с сэндвичами и с тех пор ставшая одной из крупнейших сетей фастфуда в США, все это время принадлежала семьям своих основателей — Питера Бака и Фреда Делюки. О том, что компания может быть продана, WSJ сообщала еще в начале текущего года. Но тогда Subway оценивала себя более чем в $10 млрд.

В настоящее время сеть Subway насчитает почти 45 тыс. точек в мире. По словам генерального директора сети Джона Чидси, сделка с Roark Capital позволит увеличить количество точек еще на 23 тыс. в ближайшие годы, в первую очередь благодаря франчайзингу. При этом все нынешнее руководство Subway, включая гендиректора, продолжит работать в компании и после закрытия сделки.

Roark Capital — один из крупнейших игроков на рынке питания в США. В 2020 году ресторанная компания Inspire Brands, поддерживаемая Roark, купила Dunkin` Brands Group за $8,8 млрд. Inspire при этом также принадлежат Arby`s, Buffalo Wild Wings, Sonic Drive-In и Jimmy John`s, что делает ее одной из крупнейших ресторанных групп в США, насчитывающей более 32 тыс. заведений. Стоимость всего инвестиционного портфеля Roark Capital оценивается в $37 млрд.

Кирилл Сарханянц