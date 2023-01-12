Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

WSJ: сеть Subway может быть продана за $10 млрд

Сеть ресторанов быстрого питания Subway — крупнейшая фастфуд-сеть в США по числу кафе — наняла консультантов для поиска покупателя. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, процесс находится на раннем этапе, и в итоге компания может еще отказаться от планов продажи. В качестве возможных покупателей в Subway готовы рассматривать другие корпорации или частные инвесткомпании. Как отмечают источники, стоимость Subway оценивается более чем в $10 млрд.

Subway на Манхэттене

Subway на Манхэттене

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Subway на Манхэттене

Фото: Andrew Kelly / Reuters

В Subway отказались комментировать информацию о поиске покупателя. Компания, основанная в 1965 году как небольшое кафе с сэндвичами и с тех пор ставшая одной из крупнейших сетей фастфуда в США, до сих пор принадлежит семьям своих основателей — Питера Бака и Фреда Делюки. По данным исследовательской компании Technomic, на 2021 год у Subway была 21 тыс. кафе в США (тем самым это крупнейшая сеть в США по этому показателю), в мире в целом их число достигает 37 тыс. В 2021 году выручка компании выросла на 13%, составив $9,4 млрд.

В последнее десятилетие Subway переживает не лучшие времена: максимальной ее выручка была в 2012 году, тогда она достигла $18 млрд, почти вдвое больше, чем в 2021-м. За это десятилетие число конкурентов Subway выросло, некоторые франчайзи отказались от сотрудничества с ней. В последние годы Subway проводила реструктуризацию: закрывала недостаточно прибыльные точки, сокращала сотрудников, вносила изменения в управление компанией, меняла меню, стала больше внимания уделять кафе за пределами США.

Яна Рождественская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...