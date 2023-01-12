WSJ: сеть Subway может быть продана за $10 млрд

Сеть ресторанов быстрого питания Subway — крупнейшая фастфуд-сеть в США по числу кафе — наняла консультантов для поиска покупателя. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, процесс находится на раннем этапе, и в итоге компания может еще отказаться от планов продажи. В качестве возможных покупателей в Subway готовы рассматривать другие корпорации или частные инвесткомпании. Как отмечают источники, стоимость Subway оценивается более чем в $10 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Subway на Манхэттене

Фото: Andrew Kelly / Reuters Subway на Манхэттене

Фото: Andrew Kelly / Reuters

В Subway отказались комментировать информацию о поиске покупателя. Компания, основанная в 1965 году как небольшое кафе с сэндвичами и с тех пор ставшая одной из крупнейших сетей фастфуда в США, до сих пор принадлежит семьям своих основателей — Питера Бака и Фреда Делюки. По данным исследовательской компании Technomic, на 2021 год у Subway была 21 тыс. кафе в США (тем самым это крупнейшая сеть в США по этому показателю), в мире в целом их число достигает 37 тыс. В 2021 году выручка компании выросла на 13%, составив $9,4 млрд.

В последнее десятилетие Subway переживает не лучшие времена: максимальной ее выручка была в 2012 году, тогда она достигла $18 млрд, почти вдвое больше, чем в 2021-м. За это десятилетие число конкурентов Subway выросло, некоторые франчайзи отказались от сотрудничества с ней. В последние годы Subway проводила реструктуризацию: закрывала недостаточно прибыльные точки, сокращала сотрудников, вносила изменения в управление компанией, меняла меню, стала больше внимания уделять кафе за пределами США.

Яна Рождественская