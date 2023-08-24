Около 27 млн рублей взыскали судебные приставы с нетрезвых водителей в Петербурге

С января по июль 2023 года сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу взыскали с водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, около 26,8 млн рублей. За семь месяцев текущего года в региональное ГУ ФССП поступили судебные штрафы для принудительного исполнения в отношении 1534 петербуржцев, сообщили в ведомстве 24 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В общей сложности судебными приставами Петербурга за указанный период было возбуждено 1534 исполнительных производств. При этом их количество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось почти на 9%.

Чаще всего должниками по данной категории становились жители Колпинского, Выборгского, Кировского, Красносельского и Невского районов Петербурга, уточнили в ГУФССП.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что у посетителей судов в Петербурге за полгода судебные приставы изъяли около 13 тыс. запрещенных предметов.

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