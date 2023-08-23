У посетителей судов в Петербурге за полгода изъяли около 13 тыс. запрещенных предметов

За первое полугодие 2023 года сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу изъяли у посетителей городских судов 12 978 предметов, запрещенных для проноса в здания. Такую статистику привели 23 августа в региональном ГУФССП.

Из перечня запрещенных предметов за полгода в судах 228 раз изымалось оружие, 40 — боеприпасы, 42 — электрошокеры, а также 12 668 иных опасных предметов.

Кроме этого за шесть месяцев текущего года приставы разыскали и задержали 163 гражданина, скрывавшихся от органов дознания, следствия или суда, из них 23 находились в розыске за совершение тяжких преступлений, два — особо тяжких.

В общей сложности судебные приставы выполнили 6624 заявки на обеспечение безопасности судей, присяжных заседателей и иных участников судебного процесса, на заседания доставили 962 уклонистов, за пределы страны выдворили 1663 мигранта, подсчитали в ведомстве.

Напомним, ранее глава ФССП Дмитрий Аристов рассказал, как устроен робот «Полина» на службе у судебных приставов.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте