«Мы же не наблюдаем явных провалов»

На очередном заседании законодательное собрание Челябинской области отклонило два законопроекта фракции «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СРПЗП) о возвращении прямых выборов главы Челябинска и введении их в образованном в прошлом году Коркинском муниципальном округе. Аналогичную инициативу представители СРПЗП готовят по остальным муниципалитетам региона, однако, по их словам, она еще дорабатывается. Члены фракции заявляют, что система, когда глав выбирают представительные органы, снижает доверие к мэрам. Единороссы считают инициативу плохо аргументированной и отмечают, что говорить об избрании глав на муниципальных выборах можно лишь после «глубокого анализа состояния местного самоуправления».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В последний раз прямые выборы мэра Челябинска проходили в 2010 году

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ В последний раз прямые выборы мэра Челябинска проходили в 2010 году

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Депутаты «Справедливой России — Патриоты — За правду» представили на заседании заксобрания Челябинской области 24 августа два законопроекта — о введении прямых выборов глав регионального центра и Коркинского муниципального округа, образованного в прошлом году. Сейчас во всех муниципалитетах области главы избираются депутатами представительных органов из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Справедливороссы отметили, что выбрали для первых законопроектов именно эти два муниципальных образования, поскольку в Челябинске живут 40% населения региона, к тому же в нем еще в 2010 году перестали избирать мэров, а Коркино — пилотный проект по созданию муниципальных округов.

«Запрос граждан на возврат прямых выборов глав крупных муниципальных образований очевиден,— заявил депутат от СЗПРП Дмитрий Сумин.— В ряде регионов общественные организации и политические партии выходят с такими инициативами. Это связано с тем, что система так называемых выборов через представительные органы показала себя крайне неэффективной. Главы не несут ответственности перед жителями, что, в свою очередь, порождает недоверие к власти в целом. Люди не знают фамилий действующих глав, потому что они их не выбирали».

Депутат сослался на исследование Комитета гражданских инициатив, который в июне этого года сравнил две модели муниципалитетов — тех, где мэров «назначают», с теми, где их избирают горожане напрямую.

«Авторы отметили снижение стабильности муниципального управления там, где мэры не избираются населением. По соцопросам, 70% населения выступают за прямые выборы мэров и депутатов»,— сказал он.

Дмитрий Сумин отметил, что в случае принятия законопроекта у глав муниципальных образований «появится дополнительная мотивация, потому что они будут понимать, что их выбирают люди», а также снизится коррупционная составляющая. «С кем проще договориться — с 25 муниципальными депутатами, где большинство — партия власти, или со 150 тысячами жителей, например, Копейска?» — спросил депутат. Кроме того, он напомнил, что, согласно ст.12 Конституции РФ, муниципальная власть отделена от вертикалей государственной власти, что, по его мнению, фактически сейчас нарушается.

Депутат Ольга Мухометьярова, также представляющая фракцию СРПЗП, отметила, что при нынешней системе конкурсные комиссии представляют интересы только «Единой России». «Явка в муниципальных образованиях сегодня составляет меньше 50%. То есть уже половина избирателей, жителей определенного муниципального образования, отходит на задний план. Для победы партии необходимо набрать большую часть из оставшихся 50%, допустим процентов 30. Получается, что депутат, который входит в состав конкурсной комиссии, поддержан всего лишь 30% жителей муниципального образования. А 70% остались без своего мнения. За весь период назначения конкурсных комиссий ни в одной из них не было представителей фракции “Справедливая Россия”»,— сказала она.

Первый зампред комитета по строительной политике и ЖКХ, единоросс Александр Мотовилов заявил о неподготовленности докладчика.

«Дмитрий Васильевич, нужно было вам более серьезно готовиться по этому вопросу. Честно, без обид, абсолютно неаргументированный доклад. Из пальца аргументы высосаны,— сказал он.— Сегодня, оказывается, со слов Дмитрия Васильевича, все депутаты нелегитимны, неавторитетны, ничем не занимаются. Вы про свою партию тоже говорите, да? Из того, что было сказано докладчиком, процентов десять можно принять к сведению, остальное — ну просто вы не готовы. Я считаю, тут нечего обсуждать».

После этого слово взял глава фракции СРПЗП Василий Швецов и попросил уважительно относиться к любой позиции. «Я понимаю эмоции представителей партии “Единая Россия”. Да, прямые выборы — это дополнительные сложности на всех уровнях власти, это более тонкие подходы к выстраиванию отношений со всенародно избранным главой, и это не всегда всех устраивает,— отметил он.— Но мы также должны понимать, что отсутствие прямых выборов нередко подрывает доверие населения к власти, снижает ее легитимность, усиливает социальное напряжение. Жители хотят быть полноценными участниками управления в своем населенном пункте через участие в прямых выборах глав».

Председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин («Единая Россия») указал на ряд моментов, которые комитет счел недостатками законопроекта. «У нас в области установлен единый порядок выборов глав муниципальных образований, а фракция “Справедливой России” предлагает в отдельных двух муниципалитетах его изменить. Почему именно в них, мы так и не смогли добиться ответа. Кроме того, нельзя согласиться с утверждением, что эта система выборов показала себя крайне неэффективной. Главы муниципальных образований реализуют национальные проекты, программы строительства, благоустройства, социальной защиты населения и так далее. Мы же не наблюдаем явных провалов и кризисов»,— сказал Анатолий Брагин.

Он также выразил несогласие с тем, что при нынешней системе главы не несут ответственности перед жителями. «Они ежегодно отчитываются перед депутатами: два неуда — и их удаляют в отставку. Губернатор также имеет право за те или иные упущения в работе объявить главе взыскание или отправить в отставку. Как это нет никакой ответственности?» — добавил депутат.

Кроме того, Анатолий Брагин напомнил, что действующая система — «не изобретение Челябинской области, а общая тенденция», и сегодня главы областных центров избираются на прямых выборах только в пяти субъектах — Туве, Якутии, Хакасии, в Чукотском автономном округе и в Хабаровском крае, а Новосибирская область в этом году перешла на порядок избрания по конкурсу.

«Никто не отрицает возможность избрания глав в обозримой перспективе на муниципальных выборах. Но это не значит, что нужно сейчас спонтанно принимать решение по смене системы выборов без глубокого анализа состояния местного самоуправления, проработки всех вопросов, избегая нестабильности и дезорганизации местной власти»,— резюмировал единоросс.

Депутат от СРПЗП Дмитрий Ларин, выступавший докладчиком по законопроекту о возврате выборов в Челябинске, напомнил, что сейчас в областном центре реформируют систему выборов в гордуму: в ближайшее время планируется принятие закона, ликвидирующего представительные органы внутригородских районов и возвращающего прямые выборы городских депутатов.

«Наша фракция поддерживает эту инициативу, но считает это полумерой. Для эффективной работы системы местного самоуправления требуется возврат прямых выборов мэров»,— заявил он.

О необходимости изменений, по словам Дмитрия Ларина, говорит статистика. «Два предыдущих мэра, которых избирали депутаты, были фигурантами уголовных дел: один осужден, второй отделался штрафом. Действующую администрацию регулярно сотрясают коррупционные скандалы. Несколько заместителей мэра и руководителей структурных подразделений, через которые проходят сотни миллионов бюджетных денег, являются фигурантами уголовных дел. О какой эффективности работы администрации в интересах жителей города может идти речь?»

Депутат добавил, что после заседания комитета, где обсуждался законопроект, сраведливороссы опросили 30 случайных прохожих на Кировке, и оказалось, что половина из них считает главой областного центра губернатора Алексея Текслера.

Перед тем как депутаты отклонили инициативы о прямых выборах, спикер заксобрания Олег Гербер тоже привел статистику, которая, как он отметил, опровергает довод о повышенном интересе к такому порядку избрания глав. «В Томске перед отменой явка на прямых выборах главы составляла менее 19%. В Новосибирске на выборах 2019 года она составила чуть более 20%. При этом второе место на выборах в Новосибирске занял руководитель штаба господина Навального, который, как вы знаете, сейчас признан экстремистом (штабы Алексея Навального также признаны в РФ экстремистскими организациями и запрещены.— «Ъ-Южный Урал»), и кем только не признан, и находится в местах лишения свободы абсолютно заслуженно по приговору суда».

За возврат прямых выборов мэров в Челябинской области также выступает инициативная группа горожан, среди которых глава регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков. Они добивались проведения в регионе референдума о возврате выборов глав городов и районов. Облизбирком зарегистрировал группу и направил вопросы, которые предполагалось вынести на всеобщее голосование, на утверждение в заксобрание. Однако 11 августа депутаты заочно отклонили вопросы, сославшись на то, что они уже урегулированы федеральным законодательством.

Артур Якушко