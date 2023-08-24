Вице-спикер ГД Даванков предложил выдворять мигрантов за приставание к гражданам

Заместитель председателя Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков направил на отзыв в правительство России проект закона, которым предлагается выдворять из страны мигрантов за приставание к гражданам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Нам постоянно жалуются на домогательства от мигрантов. Особенно часто это происходит летом, когда девушки носят открытую одежду. В некоторых районах людям страшно выходить на улицу — и детям, и взрослым. В РФ такое поведение недопустимо. Тех, кто распускает руки и не соблюдает нормы приличия, нужно депортировать в тот же день, первым же рейсом»,— приводит пресс-служба «Новых людей» слова господина Даванкова.

По словам парламентария, ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство») следует дополнить пунктом о штрафе в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб. и депортацией за «оскорбительное домогательство к окружающим со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства». «Законопроект предусматривает депортацию иностранных граждан, осужденных за оскорбительное приставание к людям, с целью обеспечения безопасности российского общества и снижения социальной напряженности»,— сказано в пояснительной записке к документу (имеется в распоряжении «Ъ»).

В качестве примера правонарушения, за которое мигрант должен подвергаться депортации из РФ, он привел инцидент в подмосковном Нахабино. Там накануне, 23 августа, приезжий из Таджикистана Шахзод Джурабоев ударил девушку из-за коротких шорт. Мужчина был задержан, в отношении него силовики возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). На допросе он объяснил поступок тем, что «спасал девушку от греха». ТАСС сообщал, что нападавший страдает психическим расстройством.

Александр Кислов