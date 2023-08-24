В отношении напавшего на девушку в Подмосковье возбудили дело об унижении достоинства

В отношении мужчины, который ударил девушку в подмосковном Нахабино из-за коротких шорт, возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Мужчину задержали накануне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шахзод Джурабоев

Фото: МВД Шахзод Джурабоев

Фото: МВД

«Следователем следственного отдела по г. Красногорску ГСУ СКР по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении мигранта, подозреваемого в совершении преступления экстремистского характера (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК)»,— говорится в сообщении СКР по Московской области. Максимальное наказание по указанной части — принудительные работы на срок от двух до пяти лет.

По данным следствия, 23 августа одетая в шорты и майку девушка совершала пробежку во дворе дома на улице Белобородова в Нахабино. Ее увидел Шахзод Джурабоев, который, как сообщалось ранее, является уроженцем одной из стран Средней Азии 2003 года рождения. После чего «у него возник умысел, направленный на унижение достоинства по признаку пола, с применением насилия».

Мужчина заявил девушке, что она, как и другие женщины, не имеет право появляться в общественных местах в открытой одежде, а после ударил ее кулаком по лицу.

Об инциденте в подмосковном Нахабино стало известно вчера после того, как ряд Telegram-каналов опубликовали видео, на котором вступившийся за девушку прохожий пытался объяснить нападавшему, что она одета в шорты и майку, потому что спортсменка. «Девушка может быть спортсменкой?» — спросил напавший мужчина.

Позднее МВД сообщило о задержании нападавшего. На допросе он объяснил поступок тем, что «спасал девушку от греха». По данным «РИА Новости», мужчина приехал из одной из стран Средней Азии. ТАСС сообщал, что нападавший страдает психическим расстройством.