Власти региона прокомментировали снос отелей и частных домов в Шепси

В поселке Шепси решается вопрос о возврате в госсобственность 70 земельных участков, образованных из единого массива, который был предоставлен более 40 лет назад с целевым назначением — для строительства пансионата отдыха и детского сада. Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края, это делают для возвращения земельных участков к первоначальному целевому назначению и последующему использованию в интересах жителей Шепсинского сельского поселения Туапсинского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ru.wikipedia.org Фото: ru.wikipedia.org

«В судебном порядке ведется работа по возвращению ряда земельных участков на черноморском побережье в государственную собственность, в том числе на территории Туапсинского района. Арендатор разделил участок на мелкоконтурные земельные участки в отсутствие утвержденной документации по планировке территории. Часть таких участков была предоставлена в аренду другим лицам, которые также незаконно изменили целевое назначение ряда земельных участков»,— рассказали в пресс-службе администрации региона.

В настоящий момент через суд решается вопрос о признании сделок аренды и купли-продажи недействительными и регистрации на участки права собственности края.

В конце июня 2023 года Туапсинский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о демонтаже 157 объектов туриндустрии и частных домов в Шепси.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», на спорных участках в Шепси построены базы отдыха, гостевые дома, а также коммерческие объекты и частные строения.

Ответчиками по делу являются 43 юрлица, а также администрация Туапсинского района и администрация Шепсинского сельского поселения.

Как следует из искового заявления Генпрокуратуры (копия имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»), в 2015 году ЗАО «Пансионат "Шепси"» незаконно раздробило земельный участок общей площадью 47,2 га на 46 участков, после чего они были переданы в аренду третьим лицам для застройки.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Пансионат "Шепси"» зарегистрировано в 1992 году в Туапсинском районе. Основной профиль общества — деятельность санаторно-курортных организаций. Гендиректором компании является Елена Кустова. Выручка АО за 2022 год составила 127,3 млн руб., прибыль — 6,1 млн руб.

Тат Гаспарян

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