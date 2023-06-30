В Шепси снесут 157 отелей и частных домов по решению суда

Туапсинский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о демонтаже 157 объектов туриндустрии и частных домов в Шепси. Об этом сообщил «Ъ-Кубань» адвокат ответчиков Дмитрий Караченцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ru.wikipedia.org Фото: ru.wikipedia.org

«Суд удовлетворил иск замгенпрокурора России Игоря Ткачева о расторжении 46 договоров об аренде земельных участков в Шепси, а также о демонтаже 157 объектов капитального и некапитального строительства на спорных территориях»,— рассказал адвокат.

Дмитрий Караченцев добавил, что ответчики планируют обжаловать решение в Краснодарском краевом суде.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», на спорных участках в Шепси построены базы отдыха, гостевые дома, а также коммерческие объекты и частные строения.

Ответчиками по делу являются 43 юрлица, а также администрация Туапсинского района и администрация Шепсинского сельского поселения.

Как следует из искового заявления Генпрокуратуры (копия имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»), в 2015 году ЗАО «Пансионат "Шепси"» незаконно раздробило земельный участок общей площадью 47,2 га на 46 участков, после чего они были переданы в аренду третьим лицам для застройки.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Пансионат "Шепси"» зарегистрировано в 1992 году в Туапсинском районе. Основной профиль общества — деятельность санаторно-курортных организаций. Гендиректором компании является Елена Кустова. Выручка АО за 2022 год составила 127,3 млн руб., прибыль — 6,1 млн руб.

В иске говорится, что администрация Шепсинского сельского поселения в 2015 году своим постановлением неправомерно изменила категорию участков с «земель особо охраняемых территорий и объектов» на «земли населенных пунктов». Между тем, как указывает генпрокуратура, перевод спорных земель из одной категории в другую осуществляется органами исполнительной власти субъектов России. В том же году администрация Туапсинского района заключила договоры об аренде с 43 юрлицами.

Тат Гаспарян

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