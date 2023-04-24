На СвЖД с 29 апреля будут курсировать два ретропоезда «Эшелон Победы»

Свердловская железная дорога (СвЖД) с 29 апреля запускает ретропоезда на паровозной тяге «Эшелон Победы», сообщила пресс-служба СвЖД. Два состава будут курсировать на магистрали до 23 мая. Состав будут вести раритетные паровозы паровозы ЛВ-123, ЛВ-355, Л-3111.

Поезд состоит из отреставрированных вагонов, которые были в эксплуатации в годы Великой Отечественной войны и тяжелый послевоенный период. В составе поезда: солдатский вагон-теплушка, аптека-перевязочная, офицерский вагон, вагон-кухня, хлебопекарня, вагон-санпропускник, вагон-электростанция. На открытые железнодорожные платформы выставят образцы танка Т-34, пушки М-42, реактивной установки «Катюша», автомобиля ГАЗ-67.

Поезда сделают остановки на 50 станциях в Свердловской и Тюменской областях, Пермском крае, ХМАО-Югре и ЯНАО. В городах, где будет организована торжественная встреча ретропоезда, пройдут митинги и концерты, прозвучат стихи и песни о войне. Во время стоянки все желающие смогут осмотреть вагоны и послушать рассказ экскурсоводов. Ретропоезд остановится в Екатеринбурге 5 мая с 9:00 до 14:30.

Диана Сунагатуллина

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