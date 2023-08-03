В Ленобласти ушел в отставку глава администрации МО «Шлиссельбург»

Глава администрации муниципального образования «Шлиссельбург» в Ленинградской области Артем Желудов ушел в отставку, сообщает 47news.ru.

Информацию журналистам подтвердил замглавы администрации Алексей Сопин, который стал временно исполняющим обязанности главы администрации.

В конце июня Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело в отношении господина Желудова. Дело, заключающее в себе четыре эпизода, возбуждено по статье о злоупотреблениях должностными полномочиями (ч.2 статьи 285 УК РФ) и касается периода биографии политика, когда он в 2018-2019 годы возглавлял администрацию Приладожского сельского поселения Кировского района Ленобласти.

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