ТАСС: стоимость ремонта крейсера «Адмирал Нахимов» превысила 200 млрд рублей

Стоимость ремонта и модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» составила 200 млрд руб., сообщил ТАСС со ссылкой на источник близкий к Военно-морскому флоту (ВМФ) России.

«Стоимость ремонта и модернизации "Адмирала Нахимова" с момента начала работ на нем практически удвоилась и уже превысила 200 млрд рублей, и это, похоже, не предел»,— сказал источник ТАСС.

Крейсер «Адмирал Нахимов» спустили на воду в 1986 году, в 1988-м его ввели в эксплуатацию. Он приписан к Северному флоту. В 1999 году его отправили в ремонт и на модернизацию. Корабль должен вернуться к службе в 2024 году. Работы по модернизации и ремонту проводит «Севмаш», входящий в структуру Объединенной судостроительной корпорации.

Олеся Павленко