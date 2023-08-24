Суд по иску Генпрокуратуры арестовал три завода немецкого миллиардера Меркле

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску Генпрокуратуры наложил обеспечительные меры в виде ареста на российские компании, в том числе, на три цементных завода, связанные с группой HeidelbergCement немецкого миллиардера Людвига Меркле.

Людвиг Меркле — немецкий миллиардер, владелец компании Merckle Group, которую он унаследовал от своего отца, промышленника Адольфа Меркле. Господин Меркле с состоянием $7.1 млрд. занимает 162-ю строчку в списке богатейших миллиардеров мира и 13-ю строчку в списке богатейших бизнесменов ФРГ по версии Forbes.

Иск был принят к производству 8 августа. Первое заседание назначено на 25 августа. По данным «Интерфакса», арест наложен на 100% акций ООО «ХайдельбергЦемент Рус», ОАО «Сланцевский цементный завод "Цесла"», АО «Сырьевая компания», ОАО «Гурово-Бетон». Суд также запретил вносить изменения в реестры акционеров компаний.

Суд удовлетворил ходатайство для того, чтобы исключить «затруднение исполнения судебного акта» и «предотвращения причинения значительного ущерба».

Генпрокуратура требует истребовать 100% долей «ХайдельбергЦемент Рус», 277,369 тыс. обыкновенных акций АО «Сырьевая компания», 55,539 тыс. акций АО «Сланцевый цементный завод "Цесла"» в пользу Российской Федерации, а также 100% акций ОАО «Гурово-Бетон» в пользу Тульской области.

Ответчиками по делу выступают HeidelbergCement Central Europe East Holding и «ХайдельбергЦемент Рус». У Сергея Бондарева истребуются четыре акции завода «Цесла», еще одна акция завода — у Людмилы, Евгения, Оксаны Порозовых, которые владеют ей в равных долях.

В ходатайстве Генпрокуратуры об обеспечительных мерах сказано, что HeidelbergCement Central Europe East Holding зарегистрирована на территории другой страны и «может совершить действия, направленные на вывод имущественного комплекса подконтрольных предприятий, их реализацию третьим лицам, что приведет к остановке технологических циклов, сокращению производственных мощностей, созданию искусственного дефицита производимой продукции на рынке».

Немецкая HeidelbergCement AG — один из крупнейших в мире производителей цемента. Российская «дочка» компании зарегистрирована в Подмосковье. Ее выручка в 2022 году составила 17,2 млрд руб. В России ей принадлежит цементный завод «Цесна» в Ленинградской области, компания по обработке известняка и гипса «Гурово-Бетон» в Тульской области, а также специализирующаяся на добыче декоративного камня, известняка, гипса, мела и сланца «Сырьевая компания» в Башкирии.

5 августа RTVI опубликовал материал, в котором рассказал, что за последние несколько недель Генпрокуратура подала четыре подобных иска к разным предприятиям в России. Один из них, в частности, был подан к владельцам Ростовского оптико-механического завода. Еще один иск подан к компании «Фининвест», которой подконтролен единственный в России производитель борной кислоты — Дальнегорский горно-обогатительный комбинат. В судебных актах утверждается, что требование передать их в пользу государства связано с «фактами утраты Россией экономического суверенитета» и переходом собственности под контроль иностранных физических или юридических лиц.

Олеся Павленко; Александр Кислов