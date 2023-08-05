Генпрокуратура через суд потребовала передать акции производителя оптики для танков государству

Генпрокуратура подала иск, касающийся Ростовского оптико-механического завода — производителя прицельных систем и тепловизоров для танков. Ведомство требует изъять в пользу государства акции предприятия. Телеканал RTVI сообщает, что надзорное ведомство за последние три недели подало подобные иски еще к четырем компаниям в Пермском крае, Волгоградской области и Москве.

Этим компаниям, отмечает канал, принадлежат разные объекты — от рыбопромышленного холдинга до речного порта в Перми. В судебных актах утверждается, что требование передать их в пользу государства связано с «фактами утраты Россией экономического суверенитета» и переходом собственности под контроль иностранных физических или юридических лиц.

Что касается иска относительно Ростовского оптико-механического завода, то он был подан 3 августа к двум компаниям — АО «Иснов» и ООО «Сибмир», которым принадлежат акции РОМЗ. Третьи лица в иске — РОМЗ, Федеральное агентство по управлению госимуществом и ООО «Реестр-РН».

Генпрокуратура также потребовала наложить обеспечительные меры по иску на любые действия со стороны акционеров. 3 августа суд удовлетворил это требование. По данным «Спарк-Интерфакса», АО «Иснов» и ООО «Сибмир» владели 48,1% акций РОМЗ во втором квартале 2022 года. Обе компании зарегистрированы в Новосибирске, у них также одинаковый телефон.

ООО «Сибмир» принадлежит РАТМ-холдингу бизнесмена Эдуарда Тарана. Во втором квартале господин Таран также владел 16,47% акций РОМЗ, но в первом квартале 2023-го, как следует из отчетности, у него уже не было этой доли. При этом по итогам 2022 года доля в РОМЗ ООО «Сибмир» выросла с 24,1% до 40,6%.

Олеся Павленко