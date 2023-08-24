Школы заметили только «Фьюжен»

Работающее с 2019 года на рынке школьного питания в Воронеже московское ООО «ГК Фьюжен менеджмент» в этом учебном году может стать монополистом. Компания победила в 19 торгах на обслуживание 112 школ почти на 706 млн руб. Пока неизвестен оператор для последних трех учреждений: на конкурс с начальной ценой 46 млн руб. не поступило заявок. Еще один иногородний участник рынка ярославский Комбинат социальной питания заявил, что из-за сбоев на сайте оператора торгов «РТС-тендер» его 20 заявок заказчики «просто не увидели». Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала жалобы компании необоснованными, комбинат планирует эти решения оспорить. «Фьюжен» и школы заключили уже почти все контракты.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Итоги 20 конкурсов на организацию горячего питания на 2023/24 учебный год в 115 школах мэрия Воронежа подвела в середине августа. Общая начальная цена контрактов составила 751,9 млн руб. Никто не заявился только на лот из трех школ с начальной ценой 46,2 млн руб., следует из конкурсной документации.

Остальные контракты получила московская структура группы «Фьюжен» ООО «ГК Фьюжен менеджмент», которое с перерывами работает на воронежском рынке с 2019 года. Компания не стала снижать цену контрактов в 705,7 млн для 112 школ. По данным на 22 августа, 16 договоров уже заключены, три находится на стадии подписания заказчиком.

По данным Kartoteka.ru, ООО «ГК Фьюжен менеджмент» зарегистрировано в Москве в мае 2010 года для организации общественного питания. Уставный капитал — 3,1 млн руб. В 2022 году выручка составила 1,7 млрд руб., чистая прибыль — 20,4 млн. Годом ранее показатели равнялись 2,8 млрд и 25,3 млн. Гендиректор — Александр Малов. С марта 2023 года единственным учредителем является столичное ООО «Спецтех» Антонины Игнатенко (99%) и Сергея Терехова (1%). Ранее компания принадлежала московскому ООО «ФМ Групп» Ольги (46,92%) и Андриана (3,13%) Стависских, а также Артема Абрамова (40,95% через екатеринбургское ООО «Виндер»).

В сравнении с прошлым годом общая цена контрактов выросла на 127,6 млн руб.

Ранее обслуживалось на две школы меньше. Стоимость завтраков и обедов увеличилась с 71,5 до 74 руб. в связи с ростом цен на продукты питания в целом, рассказали „Ъ“ в мэрии. Питание учеников начальных классов финансируется из федерального, областного и городского бюджетов. Кроме того, депутаты гордумы увеличили до 74 руб. средства на одного ученика в день из льготных категорий. К ним относятся дети из социально незащищенных семей; посещающие группы продленного дня; состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере; спортсмены с некоторыми разрядами и званиями; юноши допризывного возраста, имеющие дефицит массы тела; с ограниченными возможностями здоровья; члены семей участников спецоперации.

На 16 торгов поступила только заявка от «Фьюжена». Еще три конкурса заинтересовали двух участников. После начала СВО названия проигравших компаний не раскрываются. При этом воронежские профильные игроки не участвуют в торгах с 2021 года, так как для побед им не хватало специалистов и исполненных контрактов на определенные суммы.

Из документации следует, что «Фьюжен» выиграл по сумме критериев. Баллы по критерию «Цена контракта» были равны или чуть-чуть отличилась в пользу проигравшего участника. По критерию «Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки» у победителя было значительно больше баллов, а по критерию «Наличие финансовых ресурсов, опыта, деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» — немного меньше.

Итоги всех торгов были обжалованы. На 15 конкурсов жаловался ростовский индивидуальный предприниматель Алексей Кудрявцев, посчитавший, что доля баллов по критерию «Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки» создает неравные условия и ограничивает круг потенциальных участников конкурса. По его мнению, такие условия не могут позволить определить участника, предлагающего лучшие условия контракта. Впрочем, свои заявления господин Кудрявцев отозвал.

Две жалобы подало московское ООО «Монтажпроект» Алексея Шеберова. По мнению компании, заказчик неверно установил сопоставимый характер принимаемых к оценке исполненных договоров. Участники должны были предоставить контракты на питание в «дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных учреждениях, стационарных детских оздоровительных лагерях». В компании считают это ограничением. Однако воронежское управление ФАС признало жалобы необоснованными.

Еще на 13 конкурсов подало заявления ярославское ООО «Комбинат социального питания» Максима Вахрукова и Анжелы Спокойновой. Входящее в него с 2021 года ульяновское ООО «Город кафе» под другим названием и будучи структурой многопрофильной ГК Dars семьи Рябовых работало в Воронеже с 2018 года и одно время было даже монополистом.

В 2022 году мэр Вадим Кстенин также анонсировал проект комбината по производству готовых завтраков и обедов для учебных заведений и социальных учреждений стоимостью более 1 млрд руб. Строительство планировалось в рамках офсетного контракта, предполагающего в ответ на вложения инвестора отдачу ему госконтрактов. Также заявлялось о 400 млн, которые комбинат мог направить на модернизацию школьных пищеблоков. Впрочем, собеседники „Ъ“ призывали не ждать скорой реализации этого проекта.

По версии комбината, он не смог подать заявки на торги из-за технической ошибки. Компания заявила, что оператор электронной площадки торгов ООО «РТС-тендер» не обеспечил надежность функционирования программно-аппаратных средств. Представитель «РТС-тендера» заверил, что другие участники смогли подать заявки, а ГИС «Независимый регистратор» не зафиксировала сбоев. ФАС посчитала жалобу необоснованной.

Представители комбината рассказали „Ъ“, что подали заявки на все 20 торгов: «Для этого была проведена глобальная предварительная работа. Специально для Воронежа разработана программа производственного контроля, улучшающая качество услуг. В соответствии с требованиями заказчиков оптимизирована организационная структура холдинга. Мы имеем огромный специализированный штат сотрудников и один из лучших опытов по организации питания в России».

По данным компании, заказчики «просто не смогли увидеть» заявки, так как «РТС-тендер» не обеспечил техническую часть подачи и не ликвидировал проблемы, возникшие при отправке заявок. «При рассмотрении наших жалоб представитель оператора предоставил недостоверную информацию, что сбоев не было. Эта информация не была оценена критически»,— заявили на комбинате. Компания «однозначно» планирует обжаловать решения ФАС.

«У нас настроены логистические потоки и продовольственное обеспечение пищеблоков школ. Адаптировано меню под потребности заказчиков региона. Было бы неправильно, исходя их формального подхода, оставлять регион поставщику-монополисту»,— считают на комбинате.

В мэрии отметили, что группа «Фьюжен» выполнила все условия предыдущих контрактов. «Помимо предусмотренных контрактом обязательств, оператор питания принимал активное участие в школьной жизни: в проведении праздников, поздравлении ветеранов, участии в областном смотре-конкурсе столовых»,— добавили там.

Пресс-служба самого «Фьюжена» не ответила на запрос „Ъ“.

Торги на питание в трех школах будут объявлены повторно. При схожих ситуациях ранее мэрия заключала краткосрочные контракты с единственным поставщиком. С кем именно — в мэрии не сообщили.

Александр Прытков