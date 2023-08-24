Поляна покраснела под огнем

На санаторий «Красная поляна» в Белгородской области вчера с беспилотника сбросили четыре снаряда. В результате второй за день атаки погибли три мирных жителя, в том числе два человека, отселенные из приграничных населенных пунктов. Людей из санатория эвакуировали, родственникам погибших пообещали поддержку. Региональные власти констатируют, что в целом белгородцам сегодня «просто тяжело», им чиновники помогают «в меру своих возможностей».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Белгородский санаторий «Красная поляна» пришлось эвакуировать после атак ВСУ

Фото: t.me / vvgladkov, Коммерсантъ Белгородский санаторий «Красная поляна» пришлось эвакуировать после атак ВСУ

Фото: t.me / vvgladkov, Коммерсантъ

Утром в среду, 23 августа, со стороны Украины был дважды обстрелян санаторий «Красная поляна» в селе Лавы Валуйского городского округа. Он расположен на берегу реки Оскол примерно в 20 км от границы с Харьковской областью и в 7 км от Валуек. После повышения в регионе уровня террористической опасности санаторий прекратил работу. До этого люди приезжали в «Красную поляну» для прохождения лечебных процедур — лечебных ванн, грязелечения, физиопроцедур и различных видов массажей. В санатории есть кинозал, сауна, спортивный зал. На фоне обстрелов соседних районов Белгородской области в «Красную поляну» эвакуировали местных жителей. В августе прошлого года, например, туда перевезли жителей валуйского села Тимоново, рядом с которым загорелся склад боеприпасов.

В 7:25 утра губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что вооруженные силы Украины сбросили на санаторий две гранаты с беспилотника. Пострадавших не было, но на двух этажах здания выбило окна и посекло фасад здания. Через два часа атака повторилась: в результате падения еще двух снарядов погибли три человека, находившихся на улице. «Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью»,— рассказал господин Гладков. Двое из погибших, по его словам,— беженцы из приграничных населенных пунктов, один — работник санатория.

После обстрела Вячеслав Гладков посетил санаторий. Он выразил соболезнования близким погибших и пообещал помогать им, чем можно. Всех людей из санатория перевезли в более безопасные места.

Вчерашний обстрел санатория — не первая атака объекта, в котором находились люди, эвакуированные из приграничных населенных пунктов. В конце мая под огнем оказался пункт временного размещения, где находились жители отселенного села Середа Шебекинского округа. Тогда погиб охранник учреждения, а два человека получили проникающие ранениями брюшной полости и грудной клетки. В административном и жилом зданиях пункта были пробиты крыши и выбиты окна.

За последние сутки помимо Валуйского городского округа со стороны Украины были атакованы и другие районы Белгородской области. Самый серьезный ущерб был нанесен селу Козинка Грайворонского горокруга. В результате прилета семи снарядов ствольной артиллерии осколочные повреждения получили девять частных жилых домовладений и легковой автомобиль. В селе Поповка Краснояружского района от обстрела пострадали еще два частных дома, в которых выбило окна, посекло фасады, кровлю и заборные ограждения. Также в населенном пункте была повреждена линия газоснабжения. Линия электропередачи пострадала также из-за обстрела Шебекинского городского округа. Всего по территории Белгородской области за прошедшие сутки было выпущено порядка 100 различных боеприпасов.

Губернатор Вячеслав Гладков вчера помимо посещения обстрелянного санатория приехал в Шебекинский городской округ, где обсудил восстановление жилья в городе Шебекино и селе Новая Таволжанка, которые подвергались интенсивным атакам в начале лета. К сегодняшнему дню восстановлено 22 тыс. кв. м поврежденных оконных блоков и около 117 тыс. кв. м кровли. Строители уже приступили к внутренней отделке домов. Глава региона обсудил восстановительные процессы с местными жителями, у некоторых из которых есть претензии. Так, например, одна женщина пожаловалась на недостаточную поддержку властей и попросила возместить ей стоимость шубы. По словам губернатора, позже оказалось, что, несмотря на сложную ситуацию, она отправляется со всей семьей отдыхать на юг.

Господин Гладков упомянул и другую пожилую женщину, сохранившую полученную поддержку на восстановление имущества, чтобы купить вещи после ремонта ее жилья. «Конечно, люди разные, ситуация очень сложная. Но, несмотря иногда на неоднозначность позиции пострадавших жителей, понимаем, что они не виноваты, людям просто тяжело, мы хотим помочь и обязательно поможем в меру своих возможностей»,— резюмировал губернатор.

Сергей Толмачев