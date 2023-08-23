Верующие чаще вносят лепту

НИУ «Высшая школа экономики» провел общенациональный опрос, в ходе которого выяснилось, что верующие россияне более склонны жертвовать на благотворительные цели и участвовать в работе соответствующих НКО, чем граждане, которые к верующим себя не относят. Сами исследователи и представители Русской православной церкви находят такую корреляцию естественной. Впрочем, разница в числе верующих и неверующих благотворителей не всегда велика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

По данным всероссийского опроса населения, проведенного Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ, верующими людьми называют себя 76% россиян, в том числе 66% относят себя к православному вероисповеданию. В опросе приняли участие 2002 человека из числа городского и сельского населения в возрасте от 18 лет и старше. Согласно результатам исследования, большинство респондентов декларируют свою принадлежность к религии и действуют в соответствии с христианскими ценностями милосердия и помощи ближнему. Среди опрошенных, которые относят себя к православному вероисповеданию, доля тех, кому приходилось заниматься благотворительностью, составляет 57%. Среди тех, кто не принадлежит ни к одной из конфессий, эта доля составляет лишь 45%.

Благотворительные пожертвования совершали 56% православных россиян и только 42% тех, кто не считает себя верующими.

Как и остальные опрошенные, православные жертвователи чаще всего помогают деньгами больным детям (46%) и пожилым людям (25%), а также животным (21%). Непосредственно на помощь религиозным организациям, храмам и церквям жертвовали 6% респондентов.

Половина респондентов, называющих себя православными, говорят, что относятся с доверием к большинству российских благотворительных организаций. Среди опрошенных, не считающих себя верующими, доверяют благотворительным организациям 42%. Согласно исследованию, православные чаще участвуют в деятельности некоммерческих организаций: в той или иной форме в работу НКО вовлекается 25% православных респондентов, а среди респондентов, не относящих себя к верующим, таких 20%.

По словам директора Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Ирины Мерсияновой, «в истории православия благотворительность всегда играла значительную роль»: «Как показывают результаты этого и предыдущих исследований, принадлежность к религии способствует более активному проявлению альтруистических устремлений человека. Православные опрошенные чаще, чем те, кто не считает себя верующими, отмечают, что помощь нуждающимся является одной из ключевых ценностей в их жизни, и чем более важное место занимает религия в жизни человека, тем выше становится вероятность, что он будет участвовать в благотворительной деятельности и волонтерстве».

«Для православного человека любовь к ближнему — это выражение любви к Богу. Одно без другого невозможно себе представить,— говорит председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Верейский Пантелеимон.— В страшном XX веке советская власть попыталась лишить церковь возможности заниматься благотворительностью, но, слава Богу, за последние 30 лет стало больше людей, которые восприняли необходимость деятельного милосердия. Это служение постепенно возрождается — в церкви появились сотни благотворительных организаций и инициатив».

Павел Коробов