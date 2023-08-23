Главные новости за 23 августа. Кубань, Крым, Адыгея

В Госдуме просят разобраться с выселением в Краснодарском крае из ипотечной квартиры семьи погибшего участника на СВО. Депутатские запросы губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и генпрокурору РФ Игорю Краснову направила председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Самолет Boeing-737, выполнявший рейс Москва — Сочи, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за неисправности системы кондиционирования.

Власти Кубани сообщили о достаточном запасе автомобильного топлива на нефтяных базах Краснодарского края. Сейчас под разгрузкой находится большое количество пришедших по железной дороге цистерн.

В краснодарской школе №17 набрали 31 первый класс. Всего в школах Краснодара сформировано 620 первых классов из 20 тыс. учеников.

В «Магните» прокомментировали информацию о забастовке водителей и пустых полках в магазинах. В компании заявили, что выплаты идут регулярно и без сбоев.

Под Краснодаром за 11,5 млрд руб. построят развязку. Работами займется ОАО «Хотьковский автомост».

В Краснодаре после проведенных рейдов в ЖК «Самолет» задержали 76 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Семерым приезжим грозит административное выдворение за пределы страны.

Кубань получит специальный казначейский кредит на обновление общественного транспорта. Его сумма составит 2 млрд руб.

Пожар в Майкопе, распространившийся на площади 2,3 тыс. кв. м, нанес собственникам гаражей ущерб на более чем 100 млн руб. Некоторые из собственников использовали гаражи как склад и хранили там книги и медикаменты.

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