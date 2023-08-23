Ущерб от пожара в Майкопе составил более 100 млн рублей

Пожар в Майкопе, распространившийся на площади 2,3 тыс. кв. м, нанес собственникам гаражей ущерб на более чем 100 млн руб. Как сообщает «КП-Кубань», владельцы использовали гаражи для хранения товара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МЧС по Адыгее Фото: пресс-служба МЧС по Адыгее

Некоторые из собственников хранили в гаражах книги и медикаменты. В администрации гаражного кооператива сообщили, что всего сгорел 61 гараж, застрахованы они не были. Также огонь полностью уничтожил три машины и столько же морозильных камер.

Теперь владельцы пытаются понять, с кого взыскивать ущерб. Они считают, что пожара такого масштаба можно было избежать, если бы пожарные выбрали другую тактику. Адвокат Алексей Иванов отмечает, что собственникам нужно провести проверку, зафиксировать факт сгорания и получить акт от пожарных о сгоревшем имуществе.

«Установить в результате, чьих действий или бездействий произошел пожар и причинен ущерб собственникам. После того, как станет известно, в чьей собственности находится земельный участок, где вспыхнул пожар, ставить вопрос либо о компенсации ущерба, либо о возбуждении уголовного дела»,— отметил Алексей Иванов.

Пожар в Майкопе на поле возле ипподрома вспыхнул днем 22 августа. Сначала его площадь составляла 600 кв. м, но огонь стремительно подбирался к гаражам. Экстренные службы просили жителей эвакуировать транспорт. Позже площадь пожара увеличилась до 2,3 тыс. кв. м.

Татьяна Ручкина

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