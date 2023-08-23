Вылетевший в Сочи Boeing вернулся в Москву из-за неисправности

Самолет Boeing-737, выполнявший рейс Москва — Сочи, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за неисправности системы кондиционирования, сообщает ТАСС. Рейс, согласно расписанию, выполняет авиакомпания «Победа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта «Гагарин» Фото: пресс-служба аэропорта «Гагарин»

По данным агентства, самолет совершил штатную посадку и буксируется к терминалу.

В июне Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines, следовавший из Москвы в Сочи, совершил экстренную посадку в аэропорту «Гагарин». Рейс прервал полет «по техническим причинам».

Наталья Решетняк

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