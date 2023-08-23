В Краснодаре задержали 76 мигрантов после рейда в ЖК «Самолет»

Полиция Краснодара и ФСБ России после проведенных рейдов в ЖК «Самолет» задержали 76 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Семеро приезжих нарушили режим пребывания на территории РФ. На них составили административные протоколы по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ. Им грозит административное выдворение за пределы страны.

Полиция Краснодара также выявила два факта фиктивной постановки иностранцев на миграционный учет. В связи с этим проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение.

Валерия Каманина

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