В «Магните» прокомментировали информацию о забастовке водителей и пустых полках

В пресс-службе продуктового ритейлера «Магнит» ответили на запрос «Юга.ру» о якобы забастовке водителей , следствием которой стали опустившие полки магазинов сети. Ранее в соцмедиа появились сообщения о том, что водители якобы недовольны заработной платой.

«Мы чувствуем поддержку от наших водителей и в полной мере выполняем свои обязательства перед ними, в первую очередь по заработной плате. Выплаты идут регулярно и без сбоев», — сказали в компании.

В «Магните» добавили, что регулярно индексируют заработную плату водителям, и уже сделали это в 2023 году.

Вместе с тем жители кубанских городов продолжают сообщать о нехватке некоторых товаров в супермаркетах «Магнит». Так, в сочинских «Магнитах» 20-22 августа жители не смогли найти молоко, мясо, бытовую химию, зелень и напитки. В пресс-службе компании утверждают, что нехватка товаров связана с повышенным спросом в магазинах южного региона в связи с ростом внутреннего туризма.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram