Власти Кубани сообщили о наличии запасов топлива на нефтебазах региона

На нефтяных базах Краснодарского края есть достаточный запас автомобильного топлива, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе регионального министерства ТЭК и ЖКХ.

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«В настоящий момент под разгрузкой находится большое количество пришедших по железной дороге цистерн»,— уточнили в министерстве.

Основными поставщиками топлива в Краснодарском крае являются: АО «НК» «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт», ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», ООО «Газпромнефтепродукт СЕТЬ», ООО «Татнефть-АЗС-Запад» и ООО «Газпромнефть-Центр».

Накануне Минэнерго объяснило сезонным фактором нехватку бензина на АЗС Кубани и других южных регионов. О дефиците сообщили власти субъектов РФ и аграрии, которые в период сезонных полевых работ сталкиваются с перебоями на топливном рынке. Вместе с тем в Минэнерго уверяют, что объем производства и запасов достаточен для покрытия спроса, некоторые сложности с ритмичностью поставок возникли на фоне высокой загруженности железной дороги в южном направлении в туристический сезон.

Утром 23 августа глава администрации Донецка в Ростовской области Роман Кураев сообщил в своем Telegram-канале, что на автомобильных заправочных станциях ЛУКОЙЛ, «Фортуна» и «Газпром нефть» закончился бензин марок АИ-92 и АИ-95.

Наталья Решетняк

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