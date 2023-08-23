Краснодарскому краю одобрен казначейский кредит на обновление автобусов

Кубань получит специальный казначейский кредит на обновление общественного транспорта, сообщили 23 августа в региональном минфине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«Регион может рассчитывать на 2 млрд руб. на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования», — говорится в сообщении.

Средства будут направлены на обновление автобусных парков (маршруты пока не определены). Реализация проекта находится в ведении министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что на июльском штабе с регионами одобрили заявки 45 регионов на обновление автобусных парков. В общей сложности благодаря казначейским кредитам будет приобретено более 3 тыс. новых автобусов.

Наталья Решетняк

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