Бренды двойной обжарки

После ухода с российского рынка одного из брендов Coca-Cola — Costa Coffee — холдинг «Росинтер Ресторантс», развивавший по франшизе в РФ одноименную сеть кофеен, может переименовать свои заведения в Lalibela Coffee. Под таким названием работает давний партнер «Росинтера» — местный производитель кофе, поставляющий свою продукцию в том числе и федеральным ритейлерам. Сотрудничество с производителем напитка позволит ресторанному холдингу сократить издержки на закупку сырья, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ”, в июле 2023 года «Росинтер Ресторантс» зарегистрировал несколько доменов, включая lalibela coffee cafe и lalibela coffee shop. В компании пояснили “Ъ”, что после ухода из России бренда Costa Coffee ресторанный холдинг выбрал российского производителя кофе «Лалибела кофе» в качестве поставщика эксклюзивных блендов в кофейни и рестораны компании.

Теперь «Росинтер» планирует развивать сеть кофеен в партнерстве с «Лалибела кофе» и сейчас готовится к ребрендингу, подробности которого пока не раскрывает. Эти планы “Ъ” подтвердил гендиректор и совладелец «Лалибела кофе» Дмитрий Гущин. Он также является членом совета директоров «Росинтер Ресторантс», следует из данных СПАРК.

«Росинтер Ресторантс» основан в России в 1990 году и управляет сетями «IL Патио», «Шикари», «Планета суши», а по франшизе — T.G.I Friday’s. По итогам 2022 года выручка «Росинтера» выросла на 1,1%, до 6,28 млрд руб., чистая прибыль — на 10%, до 20,2 млн руб. Производитель «Лалибела кофе» работает с 2014 года. Под управлением компании находится кофейное производство в Смоленске и завод по фасовке гранулированного растворимого кофе в подмосковной Яхроме. По данным СПАРК, выручка компании в 2022 году составила почти 507 млн руб., чистая прибыль — 109 млн руб. Помимо Дмитрия Гущина, которому принадлежит 28% в «Лалибела кофе», совладельцами бизнеса являются Амбарцум Сафарян (52%) и Владислав Гасумянов (20%).

Основанная в Великобритании Costa Coffee — одна из крупнейших кофейных компаний в мире. В 2019 году этот бизнес у группы Whitbread Plc выкупила Coca-Cola. В России сеть кофеен с одноименным названием работала с 2008 года под управлением «Росинтер» по договору франчайзинга.

После ухода бренда с российского рынка в 2022 году из-за начала военной операции РФ на Украине «Росинтер» переименовал свои кофейни в Coffee, а также заявил о разработке нового бренда и планах расширить ассортимент блюд и напитков. Сейчас компания, как сообщили там, управляет 22 кофейнями Coffee.

Единое название у производителя и кофеен — нередкий случай на рынке. Основательница коммуникационного агентства LUMO Сима Мусатова среди таких примеров называет ILLY, Paulig, Lavazza. Правда, по ее словам, пока Lalibela недостаточно известна среди российских потребителей. Однако если бы «Росинтер» не был уверен в долгосрочном выстраивании отношений с конкретным поставщиком для ребрендинга сети кофеен, то холдинг мог бы создать собственный бренд, считает гендиректор RestCon Елена Перепелица.

Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, основатель «Росинтер Ресторантс», Forbes, в марте 2022 года: «Ресторанный рынок очистится после кризиса пандемии».

Кроме того, добавляет госпожа Мусатова, у «Росинтера» есть хорошие локации для кофеен со стабильным трафиком клиентов. По мнению эксперта, компании необходимо уделить внимание качеству продукции и сервису, от чего будет зависеть сохранение лояльности уже имеющейся аудитории у бренда.

Эксперт Franchiza.ru Анна Рождественская считает, что партнерство с кофейным производителем может позволить «Росинтеру» получить льготные условия на поставку продукции, а также обеспечить ее бесперебойность. В свою очередь, добавляет она, для производителя это возможность выстроить постоянный канал поставки кофе и повысить популярность бренда среди большого числа потребителей.

Алина Савицкая, Дарья Андрианова