Сети догоняют застройку

Энергетики рассказали губернатору Челябинской области Алексею Текслеру о ходе реализации программы модернизации электроснабжения Сосновского района, где ранее из-за активной застройки и растущей нагрузки на сети возникали перебои с подачей электричества. Глава региона сообщил, что, понимая важность проблемы, руководство области договорилось с сетевой организацией о дополнительных мероприятиях: в общей сложности планируется заменить 100 км электросетей и построить более двух десятков трансформаторных станций.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дополнительные мероприятия по модернизации «Россети Урал» проведут в 23 населенных пунктах

Фото: Пресс-служба правительства Челябинской обл. Дополнительные мероприятия по модернизации «Россети Урал» проведут в 23 населенных пунктах

Фото: Пресс-служба правительства Челябинской обл.

С ходом модернизации электросетей в Сосновском районе Алексей Текслер ознакомился 23 августа, посетив ряд модернизированных и строящихся объектов в муниципалитете вместе с главой ПАО «Россети Урал» Александром Пятигором. Особенность района, находящегося в непосредственной близости от Челябинска,— активная застройка, за которой, как неоднократно отмечало областное руководство, долго не успевала инфраструктура, в том числе энергетическая.

«Большое количество жалоб у нас периодически возникает по качеству и надежности электроснабжения. Особенно в пригородах Челябинска, в Сосновском, Красноармейском районах. И на последней прямой линии было много обращений от жителей,— напомнил Алексей Текслер.— Понимая эту проблематику, мы совместно с “Россетями Урал” договорились о реализации дополнительных мероприятий, были выделены средства. Всего будут реализованы мероприятия в 23 населенных пунктах, из них 16 расположены в Сосновском районе. Энергетики проведут замену 100 км электросетей, выполнят строительство и переустройство 23 трансформаторных подстанций».

Сообщения о проблемах со светом в СМИ и социальных сетях ранее появлялись нередко, на перебои жаловались жители нескольких населенных пунктов. В декабре во время прямой линии губернатору поступило немало вопросов, связанных с проблемами с электроснабжением Сосновского района. «Сейчас зима, холодно, мы полностью зависим от электроэнергии. Регулярно отключают и долго не восстанавливают. Объясняют тем, что изношены электросети»,— сказала в аудиообращении жительница микрорайона Белые Росы поселка Кременкуль Вера Купцова.

В ответ глава региона отметил, что в муниципалитете проблемы еще и с газификацией. «Проблема возникла после того, как земли начали активно выделять под строительство частных домов. Энергетическая инфраструктура не успевала. Жители подключались по льготному техприсоединению — до 15 кВт, и если бы все было нормально с газом, то этого электроснабжения бы хватало»,— сказал губернатор. Он отметил, что по вопросу газификации область заключила дополнительное соглашение с «Газпромом», и проблема к концу прошлого года по большей части была уже решена.

По словам гендиректора «Россетей Урал» Александра Пятигора, мероприятия по повышению качества электроснабжения включены в инвестиционную программу компании на 2023–2024 годы. Объем инвестиций, направленных на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей в восьми муниципальных образованиях, в том числе и в Сосновском районе, как рассказал господин Пятигор, в 2023 году в рамках дополнительной целевой программы составляет более 620 млн руб.

Один из пунктов, где побывал губернатор во время объезда электросетевых объектов Сосновского района,— деревня Медиак Мирненского сельского поселения. По данным «Россетей Урал», с 2019 года в компанию поступило более 40 обращений от жителей этого населенного пункта по поводу качества электроснабжения. Для решения проблемы энергетики реконструировали распределительные сети 0,4–10 кВТ протяженностью 6 км с использованием самонесущего изолированного провода, который повышает надежность передачи электроэнергии в сложных климатических условиях и защищает от несанкционированных подключений к сетям. Это позволило повысить надежность электроснабжения Медиака, а также населенных пунктов Ключевка, Казанцево, Кисегаченский, Вавиловец, Кайгородово.

О проблемах с электроснабжением зимой заявляли жители поселков, находящихся вокруг озера Кременкуль. Губернатор вместе с главой «Россетей Урал» посетили стройплощадку подстанции «Кременкуль» (110/10 кВ). На первом этапе реконструкции объекта — до конца этого года — энергетики планируют установить силовой трансформатор мощностью до 16 МВА и произвести замену ключевого энергооборудования. На втором этапе в следующем году установят второй трансформатор такой же мощности, что и первый.

Ожидается, что ввод в строй станции «Кременкуль» повысит надежность электроснабжения жителей 13 населенных пунктов Сосновского района. По словам Александра Пятигора, модернизация объекта даст возможность выполнить около 300 новых технологических присоединений в этом году и около 500 — в следующем, а в дальнейшем позволит «беспрепятственно реализовывать подключение новых клиентов к электросетям компании».

Также губернатор проверил электроподстанцию «Паклинская» (110 кВ), которая отвечает за электроснабжение северо-западных районов Челябинска, и на которую в ближайшее время будет расти нагрузка. «Подстанция заходит в реконструкцию, будут заменены два трансформатора, которые увеличат ее возможности для новых потребителей. Как раз в этом районе у нас строятся новые социально важные объекты — “РМК-Арена”, межуниверситетский кампус международного уровня, крытый футбольный манеж на Университетской набережной. И для реализации этих проектов тоже нужна дополнительная энергия»,— сказал Алексей Текслер.

В общей сложности, по словам гендиректора «Россетей Урал», компания в период с 2018 по 2022 годы инвестировала в электросетевую инфраструктуру Челябинской области около 15 млрд руб. «Если говорить про планы, то в текущем году мы направим на модернизацию электросетевых объектов, включая технологическое присоединение, свыше 5,5 млрд руб.,— сказал Александр Пятигор.— И плюсом запланировано еще 12 млрд руб.— с 2024 по 2028 годы. То, что сейчас мы скорректировали и ждем утверждения, это не говорит о том, что это окончательные объемы инвестиций. Мы ежегодно ведем корректировку инвестпрограммы в первую очередь на предмет приоритизации объектов и необходимости этих мероприятий, синхронизируя свои планы с планами развития региона».

Алексей Текслер по итогам визита поставил задачу построить в поселке Малиновка Сосновского района центр питания, который обеспечит бесперебойное электроснабжение потребителей и позволит территории развиваться дальше.

Артур Якушко