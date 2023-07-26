Глава ФССП рассказал, как устроен робот «Полина» на службе у судебных приставов

Директор Федеральной службы судебных приставов РФ (ФССП) Дмитрий Аристов рассказал на круглом столе, посвященном проблемам исполнительного производства в рамках Саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге, как устроена роботизированная интеллектуальная система «Полина», которая применяется службой судебных приставов с начала года.

Господин Аристов пояснил, что в процессе обработки голосовых сообщений применяются технологии искусственного интеллекта, которые позволяют распознавать речь абонента и выявлять тематику запроса. Далее бот в соответствии с заложенными сценариями запрашивает идентификационные данные: фамилию, имя, отчество, дату рождения и место регистрации. Затем по итогам диалога система формирует запрос в банк данных исполнительных производств и предоставляет общедоступную информацию.

«Для получения расширенной информации абоненту необходимо пройти процедуру подтверждения личности с указанием персональных данных»,— пояснил глава ведомства.

Данный робот-бот занимается автоматической обработкой вызовов и информированием абонентов. «Полина» предоставляет расширенную информацию о наличии возбужденных исполнительных производств, аресте имущества и банковских счетов, наложении ограничений на регистрационные действия с имуществом, ограничении выезда за пределы страны, движении средств и реквизитах для оплаты задолженности, времени и порядке личного приема приставов-исполнителей и начальников подразделений ФССП, а также государственных услугах, предоставляемых службой.

Господин Аристов добавил, что в начале июня ФССП впервые возбудила исполнительное производства с помощью программы-робота без участия должностного лица. Первый такой случай был зафиксирован в Рязанской области. Глава ведомства отметил, что автоматически дела возбуждаются в тех случаях, «где возможно безусловное принятие таких решений».

Андрей Кучеров

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