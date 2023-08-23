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Замминистра обороны Фомин провел переговоры с командиром Сухопутных войск Ирана

Заместитель министра обороны России Александр Фомин провел переговоры с командующим Сухопутными войсками Ирана Киюмарс Хейдари, сообщили в российском военном ведомстве. В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества Москвы и Тегерана.

Фото: Министерство обороны РФ

Фото: Министерство обороны РФ

«Состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонней безопасности. Стороны подтвердили настрой на углубление диалога и повышение уровня развития контактов в оборонной сфере»,— рассказали в пресс-службе Минобороны РФ (цитата по «Интерфаксу»). Были ли по итогам переговоров достигнуты какие-либо договоренности, не уточняется.

Господин Хейдари прибыл в Москву для переговоров с представителями российского военного командования 21 августа. Он уже успел провести переговоры с главкомом Сухопутных войск РФ Олегом Салюковым. В ближайшее время в рамках визита в Москву господин Хейдари и другие члены иранской делегации посетят предприятия российского оборонно-промышленного комплекса.

Киюмарс Хейдари — не единственный высокопоставленный иранский военный, приехавший в визитом в РФ за последнее время. Так, на прошлой неделе на форум «Армия-2023» в Подмосковье приезжал глава Генштаба ВС Ирана Азиз Насирзаде.

Александр Кислов

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