Замминистра обороны Фомин провел переговоры с командиром Сухопутных войск Ирана

Заместитель министра обороны России Александр Фомин провел переговоры с командующим Сухопутными войсками Ирана Киюмарс Хейдари, сообщили в российском военном ведомстве. В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества Москвы и Тегерана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство обороны РФ Фото: Министерство обороны РФ

«Состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонней безопасности. Стороны подтвердили настрой на углубление диалога и повышение уровня развития контактов в оборонной сфере»,— рассказали в пресс-службе Минобороны РФ (цитата по «Интерфаксу»). Были ли по итогам переговоров достигнуты какие-либо договоренности, не уточняется.

Господин Хейдари прибыл в Москву для переговоров с представителями российского военного командования 21 августа. Он уже успел провести переговоры с главкомом Сухопутных войск РФ Олегом Салюковым. В ближайшее время в рамках визита в Москву господин Хейдари и другие члены иранской делегации посетят предприятия российского оборонно-промышленного комплекса.

Киюмарс Хейдари — не единственный высокопоставленный иранский военный, приехавший в визитом в РФ за последнее время. Так, на прошлой неделе на форум «Армия-2023» в Подмосковье приезжал глава Генштаба ВС Ирана Азиз Насирзаде.

Александр Кислов