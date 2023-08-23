Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие варианты под офисные пространства рассматривают покупатели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Более 150 тыс. кв. м офисов в столичных бизнес-центрах было реализовано за первые шесть месяцев этого года. Данный показатель — рекордный для сегмента. Но на столичном рынке есть предложения не только в отдельно стоящих зданиях, в которых предусмотрена коммерческая недвижимость. Есть и помещения, в которых можно обустроить современный офис, расположенные в составе жилых комплексов, к примеру, на первых этажах новостроек.

По данным экспертов портала Arendator.ru, в московских ЖК клиенты выкупили около 33 тыс. м, на которых предусмотрено более 220 офисов. Прирост почти 13% в сравнении с прошлогодними показателями. Почти половина этого объема приходится на проекты в Северном административном округе. Здесь зарегистрировано 73 сделки на покупку офисов площадью от 25 м до 2,2 тыс. м.

Еще 15% спроса на офисные пространства в рамках жилых комплексов сконцентрировано на северо-востоке города. Довольно высокие результаты демонстрирует Центральный округ — 39 реализованных лотов совокупной площадью 4,4 тыс. кв. м. А каждый десятый договор долевого участия в категории относится к тому или иному адресу на территории Юго-Восточного административного округа.

Бизнес-центры и новостройки ориентированы на разные сегменты аудитории, отмечают эксперты. Первые призваны удовлетворить запросы, прежде всего, на крупные и сверхкрупные помещения, вторые интересны тем, кто ищет сравнительно небольшие лоты. Объем выручки от продажи офисных объектов в жилых комплексах эксперты оценивают в сумму не менее чем в 11 млрд руб.