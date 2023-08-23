Владимир Путин выступил на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин в формате видеосвязи выступил на встрече с лидерами стран БРИКС в рамках в пленарной сессии 15-го саммита. В ходе своего выступления он подчеркнул, что все главы БРИКС поддерживают формирование многополярного мира и уважение устава ООН. Президент также отметил, что стремление ряда стран поддержать свою гегемонию привело к кризису на Украине. Также он поделился планами провести следующий саммит БРИКС в Казани в октябре следующего года.

Начиная свое выступление Владимир Путин заявил, что БРИКС утвердилась на мировой арене в качестве авторитетной структуры, влияние которой в мировых делах последовательно укрепляется. Он подчеркнул, что страны—члены БРИКС выступают против какой-либо гегемонии и исключительности стран, а также политики неоколониализма. По словам Владимира Путина, именно стремление ряда западных стран сохранить свою гегемонию в мире привело «к тяжелому кризису на Украине».

«Мы против какой бы то ни было гегемонии, пропагандируемой некоторыми странами своей исключительности и основанной на этом постулате новой политики продолжающегося неоколониализма. Наши действия на Украине продиктованы только одним — положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих на Донбассе»,— заявил Владимир Путин.

Президент России также выразил благодарность коллегам по БРИКС, которые «принимают действенное участие в попытках прекратить эту ситуацию и добиться справедливого урегулирования мирными средствами». Ранее ЮАР и Китай представили свои мирные планы, направленные на завершение боевых действий на Украине.

Владимир Путин также отметил, что во время председательства в БРИКС в 2024 году Россия будет способствовать выполнению всех принятых сегодня решений, в том числе по расширению объединения. «В ходе нашего председательства мы намерены сделать все, чтобы эффективно способствовать реализации решений, принятых на нынешнем саммите, в том числе касающихся расширения круга участников объединения»,— сказал он. Как отметил президент, следующий саммит предлагается провести в октябре 2024 года в Казани. Конкретные даты еще будут согласованы.

Также Владимир Путин сказал, что Россия будет рада приветствовать команды объединения на играх БРИКС, которые пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года.

Открывая пленарное заседание в рамках 15-го саммита БРИКС, президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что мировые финансовые системы все чаще используются как инструменты в геополитическом соревновании. «Мы обеспокоены тем, что мировые финансовые системы все чаще используются как инструменты в геополитическом соревновании»,— сказал господин Рамафоса. Он также отметил, что страны БРИКС будут обсуждать расчеты в национальных валютах.

В ходе пленарной сессии с докладом выступит президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф. Доклад о работе Делового форума БРИКС представит председатель Делового совета ЮАР Бусисиве Мабуза. Участники сессии также заслушают отчет женского делового альянса БРИКС. По итогам саммита руководители стран БРИКС рассмотрят положения ключевого документа саммита — Йоханнесбургской декларации.

В 15-й саммите БРИКС, помимо делегаций из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, участвуют представители около 40 государств. В очном формате лидеры объединения не собирались три саммита подряд из-за пандемии COVID-19.

Подробнее о том, как прошел первый день саммита, — в материале «Ъ» «Так тому и БРИКС».