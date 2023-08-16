Референдум отклонили заочно

Законодательное собрание Челябинской области не согласовало вопросы референдума по возвращению прямых выборов глав городов и районов. Решение было принято путем заочного опроса. Депутаты обосновали отказ тем, что выносимые на всеобщее голосование вопросы уже урегулированы российским законодательством. Представители инициативной группы считают решение противоречащим Конституции РФ и намерены обжаловать его в суде. Против также выступила фракция «Справедливой России — За правду», заявившая о подготовке законодательной инициативы о возвращении прямых выборов глав муниципалитетов Челябинской области.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инициаторы референдума считают решение депутатов противоречащим Конституции

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Инициаторы референдума считают решение депутатов противоречащим Конституции

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области не согласовали вопросы, предлагаемые для референдума о возвращении прямых выборов глав муниципалитетов. Решение было принято без заседания представительного органа, путем заочного опроса. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Инициаторы всеобщего голосования уже заявили о намерении обжаловать это решение в суде.

Инициативная группа планировала вынести на голосование жителей региона два вопроса: «Согласны ли вы, что глава муниципального образования Челябинской области, имеющего статус: городской округ, кроме закрытых административно-территориальных образований, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район, муниципальный округ, муниципальный район, городское поселение, которое по степени концентрации возложенных на него публичных функций и задач сопоставимо с городским округом, должен избираться на муниципальных выборах и возглавлять местную администрацию?» и «Согласны ли вы, что депутаты Челябинской городской думы должны избираться на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании?».

Оба вопроса депутаты признали не соответствующими требованиям ст. 12 Федерального закона №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан РФ» и ст. 4 регионального закона № 41-ЗО «О референдуме Челябинской области».

«Референдум проводится в том случае, если вопросы, которые он поднимает, не урегулированы Конституцией и федеральными законами. В данном случае поставленные вопросы уже разрешены и предусмотрены в законодательстве. Поэтому законодательным собранием области принято решение о несоответствии вопросов инициативной группы требованиям федерального законодательства»,— пояснили «Ъ-Южный Урал» принятое решение в пресс-службе регионального парламента.

Голосование путем заочного опроса в заксобрании объяснили тем, что депутаты должны были рассмотреть ходатайство и документы о проведении референдума в установленный законом срок — 20 дней.

Один из представителей инициативной группы по проведению референдума, председатель Челябинского регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков сообщил о подготовке искового заявления в суд об отмене постановления законодательного собрания. «Скорее всего, это будет Челябинский областной суд. Готовим документы, смотрим практику, изучаем основания. Это будет коллективный иск, к которому сможет присоединиться неограниченный круг лиц»,— сообщил господин Щербаков в разговоре с “Ъ-Южный Урал”. По его словам, решение депутатов было ожидаемым, но удивила форма его принятия путем заочного опроса, которая применяется в исключительных случаях.

«Мы в корне не согласны с представленными основаниями отказа. Это очень свободная трактовка. В соответствии с их логикой, те вопросы, которые были в законах, выносить на референдум нельзя. Но у нас все вопросы так или иначе урегулированы, по сути, они вообще отказали гражданам в праве на референдум. На наш взгляд, тут прямое нарушение конституционных прав, основания для обжалования есть»,— отметил Ярослав Щербаков.

Ранее инициативная группа запустила сбор средств на проведение референдума. По словам председателя реготделения «Яблока», вырученные деньги направят на публичную кампанию за возврат прямых выборов мэров. «Мы хотим рассказать более широкому кругу лиц о нашей инициативе, о том, как ее не пропускают, как важно самостоятельно и напрямую выбирать глав. Поэтому собранные средства направим на изготовление кубов, также будем заявлять пикеты, продолжим публичную кампанию»,— рассказал представитель инициативной группы.

Вопрос о референдуме законодательное собрание области заблокировало не единогласно. Представители фракции партии «Справедливая Россия — За правду» заявили, что поддерживают инициативную группу, поэтому проголосовали против, несмотря на имеющуюся «юридическую коллизию». «Мы проголосовали против отказа в проведении референдума, обозначив тем самым нашу принципиальную позицию по возвращению прямых выборов. Однако невозможность провести референдум не отменяет необходимости решения самой проблемы. У нас остается право законодательной инициативы о возвращении прямых выборов, которой фракция безусловно воспользуется. Уже сейчас мы работаем над поправками в действующее законодательство»,— сообщил депутат Василий Швецов. По его словам, по соцопросам, 70% населения поддерживают возврат прямых выборов.

Прямые выборы глав муниципалитетов в Челябинской области отменили в 2015 году. К тому времени с 2010 года в региональном центре, а позже и в других крупных городах, действовала двуглавая система, когда главой города формально считался председатель собрания депутатов, а фактически управлял назначенный сити-менеджер. В 2014 году жители Челябинска предприняли шесть попыток провести референдум по вопросу возврата прямых выборов мэра, но всегда получали отказы горизбиркома в регистрации инициативной группы по различным причинам. Дважды после обжалования в суде документы дошли до гордумы, но депутаты отказали в референдуме. В 2016 году инициативную группу удалось зарегистрировать региональному отделению партии ПАРНАС. Но депутаты законодательного собрания проведение референдума не согласовали. В 2019 году движение «Отрытая Россия» (признана нежелательной организацией в РФ) дважды инициировало вопрос о референдуме. Документы отклонил областной избирком.

Попытки вернуть прямые выборы глав муниципалитетов с помощью референдума предпринимаются в этом году и в других регионах России. В начале июня Госсовет Республики Коми отклонил предложение инициативной группы. В июле аналогичное решение приняли депутаты Законодательного собрания Новосибирской области. В обоих случаях парламентарии сослались, как и южноуральские депутаты, на то, что этот вопрос уже урегулирован федеральным и региональным законодательством.

Юлия Гарипова