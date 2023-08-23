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Коммерсантъ FM
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RosExpert: 73% компаний повышают зарплаты для сохранения сотрудников

Из-за нехватки кадров на фоне рекордно низкой безработицы работодатели пытаются удержать сотрудников повышением окладов, показал опрос RosExpert. По его данным, такую стратегию выбирает 72,5% организаций. 35,8% компаний разрешают сотрудникам работать удаленно, 23,5% оформляют мобилизационную бронь.

В исследовании участвовали HR-службы более 400 российских и международных компаний из промышленного, финансового секторов экономики, IT и телекоммуникаций, торговли, строительства и девелопмента, фармацевтики, медицины и других отраслей. Из них девять из десяти являются частными компании, остальные — с госучастием. Результаты исследования приводит РБК.

Для привлечения новых сотрудников 63,2% компаний предлагают гибридный формат работы компаний, 56,3% — достойный уровень базового вознаграждения (выше рынка). Также большую роль играют современный комфортабельный офис и бренд компании — эти варианты выбрали по половине респондентов.

Среди наиболее востребованных позиций опрошенные выбрали IT-специалистов (разработчиков, бизнес-аналитиков, специалистов по информационной безопасности) — 54% сообщили об их дефиците. Почти у трети компаний большой спрос на производственных рабочих и инженерные специальности.

68% компаний пересматривают уровень зарплаты раз в год, 32% планируют это сделать несколько раз в этом году. По состоянию на конец 2022 года зарплаты планировали поднимать на 9,6% в среднем, но за первые два квартала 2023-го эта величина в среднем достигла 10,2%. На следующий год процент пересмотра оценивают в 8,7%.

Больше других зарплаты сотрудникам повышают компании IT и сектора digital. В среднем они заложили в бюджет пересмотр окладов на 10% в этом году. Как уточнили в RosExpert, рост зарплат стимулировало то, что в желаемый уровень дохода свои налоговые обязательства «зашивали» релоцировавшиеся соискатели. Опрошенные назвали два главных риска для работодателей — дефицит квалифицированного персонала и повышение темпов роста среднего размера вознаграждения.

По данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата в 2022 году составляла 65 338 руб. С января по май 2023 года реальный размер средней зарплаты вырос на 6,0% в годовом сравнении. В мае в номинальном выражении она составила 72 851 руб. Минэкономики ожидает, что в этом году рост реальной зарплаты составит 5,4%, в 2024-м и 2025-м — по 2,8%. Ведомство считает, что на рост реальной зарплаты повлияют замедление инфляции, низкая безработица и конкуренция работодателей за рабочую силу.

Лаура Кеффер

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