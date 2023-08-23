Сеть магазинов электроники RBT.ru строит в Новосибирске завод по производству холодильников

В Новосибирске реализуется проект создания производства холодильников компанией RBT.ru. Планируется, что продукция будет выпускаться под маркой Leran, сообщает «Ъ». Речь может идти о сборке 250–300 тыс. устройств в год.

Участники рынка не исключают, что RBT может строить завод по сборке холодильников из китайских комплектующих под собственные потребности – для продажи холодильников в сети и на маркетплейсах. Инвестиции в проект оцениваются в $30–60 млн. В компании RBT.ru не стали комментировать свои планы.

РБТ занимается оптовой закупкой и продажей потребительской электроники. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Компания РБТ» принадлежит Андрею Кашину. В 2022 году выручка составила 31 млрд руб., чистая прибыль — 200 млн руб. На компанию зарегистрированы товарные знаки Leran, Doffler, Nord и др.

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Анна Егорова