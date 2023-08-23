В «Москва-Сити» слышали звук взрыва

В районе «Москва-Сити» был слышен звук взрыва около 02:50, передает корреспондент «Ъ». Как пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы, взрывы также слышали в районе Воротынской и Ангарской улиц, в Митино, а также в Химках в Подмосковье. Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один беспилотник попал в строящееся здание в районе.

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Как передает корреспондент «Ъ», в «Москва-Сити» приехали две пожарные машины и скорая поомщь. На выезде из района также проехала еще одна пожарная машина. В районе не видно дыма и огня, обстановка спокойная.

«В частности, поступили сообщения о хлопках в районе Москва-Сити, Воротынской, Ангарской улиц, а также в Химках и столичном районе Митино»,— сказал собеседник ТАСС из экстренных служб.

Как сообщил Сергей Собянин, по предварительным данным, пострадавших нет. По его словам, еще один беспилотник был сбит системой противовоздушной обороны в Можайском районе в Подмосковье.

Олеся Павленко