Виноделие усыхает

Италия рискует потерять лидирующие позиции в мировом виноделии. Производство вина в стране по итогам урожая этого года сократится на 14% в сравнении с предыдущим сезоном, спрогнозировали в местной ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti. По ее данным, речь идет от 43 млн гектолитров напитка, что делает 2023 год одним из худших в истории итальянского виноградарства за последнее столетие. Все это позволит впервые за три года уступить первенство по объемам виноделия Франции, где показатель прогнозируется на уровне от 44 до 47 млн гектолитров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christophe Ena / AP Фото: Christophe Ena / AP

Производство вина в Италии падает по нескольким причинам, и в первую очередь из-за продолжительной жары. Впрочем, мир по этой причине без местного вина не останется, говорит корреспондент “Ъ FM” в Риме Елена Пушкарская: «В Италию опять вернулась жара — практически по всему полуострову +36 градусов. Не хватает рабочих рук, подорожал бензин. Насколько это серьезное бедствие для Италии? Несмотря на то, что количественно объемы сократятся, качество вина останется прежним. Кроме того, все эти данные предварительные.

Началась виндемия, особенно на юге, в Сицилии она идет практически месяц. Ее итоги могут быть подсчитаны лишь в октябре, когда она завершится. Очень много вина производится, продается, экспортируется. Если посетить маленькую винодельню, такую семейную, можно увидеть, что даже она поставляет вино на экспорт. Поэтому опасности, что Италия останется без вина, нет».

Поставки итальянского вина в Россию тем временем заметно осложнились. Евросоюз в прошлом году официально запретил продажу бутылок дороже €300. А российское правительство в ответ на западные санкции чуть меньше месяца назад повысило пошлины на ввоз вина из недружественных стран. Продукция итальянских виноделов в итоге подорожает, и дело здесь не в том, что у них упало производство, говорит исполнительный директор компании Fortwine Александр Липилин:

«Что касается непосредственно урожая, то он колеблется год от года. Бывает, что в один год в регионе урожай больше, чем в предыдущем. В целом озвученные цифры сами по себе серьезно на повышении цен вряд ли скажутся.

Всегда, когда происходят подобные природные катаклизмы, да еще и в совокупности с инфляцией, начинаются разговоры о том, что урожай не очень.

Российская доля среди импортеров итальянского вина не очень большая. Возможно, стоимость этих вин особо не изменится, если мы говорим про весь мир. Если про Россию, то скорректируется. Причем чем напиток дешевле, тем изменение будет существеннее. Потому что пошлина на дорогие вина повышается с 12,5% до 20%, а на дешевые еще больше.

Поэтому осенью напитки из Италии подорожают так же, как и из остальных недружественных стран, в силу изменения пошлины. Увеличение стоимости для разных вин будет разное. Недорогие подорожают больше всего. Если сейчас литровый пакет стоит где-то 350-400 руб., то будет 750-800 руб. Что касается дорогих вин, которые стоят 1,5-2 тыс. руб., повышение составит 8-10%».

“Ъ” в июле писал, что вина из Италии в первой половине этого года занимали заметные позиции в структуре российского импорта. На тихие напитки оттуда приходилось чуть больше 18%, и по этому показателю они уступали только грузинским. А в поставках игристых вин итальянские тогда безоговорочно выбились в лидеры с долей в 70%.

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Владимир Расулов