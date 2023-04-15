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Коммерсантъ FM
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Засуха привела к задержке посевных работ в ряде стран Европы

После сухой и теплой зимы на юге и западе Европы около 60% сельской местности в Испании охвачено засухой, а условия для фермеров в Италии и Португалии ухудшаются, сообщает Bloomberg. По данным агентства, засуха приводит к увяданию посевов и задержке посевных работ, что может грозить дальнейшим ростом продовольственной инфляции.

Глава итальянской фермерской группы Confagricoltura Массимилиано Джансанти заявил, что засуха может ударить по весеннему урожаю «прибыльных продуктов», таких как помидоры и фрукты. Годовой объем продаж этой отрасли оценивается в €20 млрд ($22 млрд), экспорт — почти в €8 млрд. Господин Джансанти опасается, что производство сои и кукурузы также окажется под угрозой, что увеличит расходы производителей мяса и птицы.

Испания, по данным местной фермерской организации, на фоне засухи уже потеряла урожай зерновых культур на более чем 3,5 млн га неорошаемых площадей. Bloomberg пишет, что некоторые ореховые сады и виноградники в стране «с трудом прорастают», а отсутствие цветов не позволяет пчелам производить мед.

По данным агентства, благодаря дождям в марте и апреле в остальной части Евросоюза (ЕС) ситуация сложилась лучше, и ЕС прогнозирует, что производство зерна в 2023 году вырастет на 8%. В частности, на большей части Германии и Польши за последние 30 дней выпало вдвое больше осадков, чем обычно, а во Франции почти все пшеничные и ячменные поля «находятся в хорошем состоянии в начале сезона, хотя уровень грунтовых вод остается низким», уточняет Bloomberg.

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